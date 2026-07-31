Stuani: “Encara tinc futbol i alguns gols guardats per fer aquesta temporada”
El davanter assegura que, a punt de fer quaranta anys, l’objectiu de tornar l’equip a Primera és un “repte espectacular”
Quique Álvarez assegura que no està neguitós per la manca de moviments i perquè és una situació que “ja sabia que podia passar”
Montilivi aixecarà el teló demà al vespre amb el tradicional Torneig Costa Brava. Una cita de luxe en què el Girona rebrà el campió de la Premier i subcampió d’Europa, l’Arsenal. El partit difícilment el jugarà Cristhian Stuani, encara amb molèsties al genoll i tot just reintegrat fa quatre dies a l’equip. L’uruguaià i Quique Álvarez han estat els protagonistes de la presentació del torneig aquest migdia a l’Esperit Roca a Sant Julià de Ramis. El capità ha recordat que “des del primer moment” la seva intenció ha estat la de continuar al Girona. “Veia que tenia futbol per donar i que encara tinc alguns gols guardats per oferir”, ha dit l’uruguaià que sí confia posar-se en forma ben aviat per poder ajudar “tant des de la gespa com al vestidor”. Stuani ha assegurat que l’objectiu de tornar a Primera és “el més gran de la seva carrera” perquè és “l’únic que té”.
Mentrestant, Quique Álvarez s’ha mostrat tranquil malgrat els pocs moviments que hi ha hagut a la plantilla aquest estiu. “De neguit no en tinc perquè jo des del primer moment sé la situació que hi ha. A tots els entrenadors ens agradaria tenir la plantilla tancada sense esperar aquests últims quinze dies maleïts. Tan de bo es quedin tots, però pot passar que hi hagi moviments”. El nou entrenador blanc-i-vermell ha revelat que durant els primers dies va fer “els deures” intentar parlar amb tots els jugadors per copsar les sensacions i intencions que tenien. “Sí que hi havia gent que no ho veia. Han passat les setmanes i el que fa estar tranquil és que l’equip entrena molt bé, hi ha jugadors que ja no ho veuen tan malament i s’estan implicant molt. L’ambient que hi ha convida a quedar-se per encarar el repte”. En aquest sentit, no s’amoïna. “Sabíem que podia passar i no és cap sorpresa que les coses siguin més lentes del que potser voldríem”.
Pel que fa a cares noves, Álvarez no té cap previsió de possibles novetats. “Caldrà reforçar alguna posició i en d’altres dependrà de les sortides. Avui érem 26 i tots molt bons”.
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