Vilablareix desconeix cap actuació per a un possible estadi del Girona
L’Ajuntament no té constància de les anàlisis geotècniques que ha fet el Girona en uns terrenys de darrere el Pavelló, molt propers a laCiutat Esportiva, per sondar la construcció del nou Montilivi
En consonància al creixement de l’àrea urbana de Girona, el Girona sembla haver trobat a Vilablareix el lloc ideal on desenvolupar la seva infrastructura. La Ciutat Esportiva, ubicada a la Massana, va camí d’encetar la segona fase del projecte, endarrerida per la burocràcia, i s’espera que pugui estar acabada de cara al 2028. El centre d’entrenaments blanc-i-vermell, a part d’acollir l’activitat del dia a dia del primer equip masculí des de l’estiu de 2024, també albergarà el femení, el genuine i el futbol formatiu de l’Acadèmia, a més de les noves oficines i la seu institucional del club. Molt a prop, en uns terrenys de darrere el Pavelló Municipal, a menys de cinc minuts en cotxe de la Ciutat Esportiva i a cinc quilòmetres de Montilivi, s’hi podria ubicar en un futur el nou estadi.
Fa temps que marxar de Girona és una de les opcions amb més números per la viabilitat del projecte i, tot i que el club no havia revelat fins ara quines són les ubicacions que ha sondejat, Vilablareix ha estat sempre una possibilitat ben valorada. La setmana passada va transcendir que s’han dut a terme unes anàlisis geotècniques en uns terrenys de darrere el Pavelló que els blanc-i-vermells han identificat com a potencials per poder-hi construir el nou estadi. El solar en qüestió no és propietat del Girona i si s’ha sondat darrerament amb unes prospeccions al sòl ha estat per confirmar que es pugui avançar en les converses i negociacions que hi ha encetades amb els amos de la parcel·la o, del contrari, cal seguir buscant en un altre indret dels que es tenen a la recambra. El lloc escollit haurà d’acollir una gran edificació, amb un camp amb capacitat per a 20.000 o 25.000 espectadors que es complementi amb comerç, oci i hostaleria per fer-lo rendible, la qual provocaria una inversió d’uns 150 milions d’euros.
Malgrat que els treballs dels operaris a la zona van alertar diversos veïns de Vilablareix, l’Ajuntament ha explicat a Diari de Girona que no té constància de cap actuació, tramitació ni comunicació oficial relacionada amb la construcció d’un estadi al municipi. L’únic desenvolupament vinculat a l’activitat esportiva que actualment s’està tramitant a Vilablareix, afegeix el consistori, és el de la futura Ciutat Esportiva del Girona, un projecte que en cap cas contempla la construcció d’un estadi de futbol.
Cal recordar que a dia d’avui la Ciutat Esportiva només ha completat la primera fase, encara provisional i que consta de dos camps d’entrenament i els mòduls amb el gimnàs, vestidors i despatxos de l’àrea esportiva.
D’altra banda, el descens a Segona ha repercutit directament en la construcció del nou estadi perquè, tal com va explicar el president del Consell d’Administració, Pere Guardiola, en la valoració del final del curs passat, «estar a Primera i tenir estabilitat és una realitat, mentre que a Segona és una altra; el projecte de l’estadi no pot suportar aquest tipus d’inversió ara mateix». Tot i que això no atura, com es pot comprovar, continuar treballant-hi. Sobretot, tenint en compte que l’objectiu prioritari del Girona és tornar a Primera com més aviat millor.
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