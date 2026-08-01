L’Arsenal, rival impossible al 49è Trofeu Costa Brava (1-4)
El Girona encaixa la segona derrota de la pretemporada contra el campió de la Premier en l’estrena a Montilivi
Arnau hi posa una mica d’emoció amb un gol i Stuani és aclamat quan entra als últims cinc minuts
El Girona ha guanyat un total de 19 vegades el Trofeu Costa Brava. S’ha imposat a equips catalans com el Figueres, l’Olot, el Barça o l’Espanyol i internacionals com l’Stuttgart, l’Olympique de Marsella o el San Lorenzo. Convidar el campió de la Premier per a la 49na edició del torneig amistós, la qual ha coincidit amb el 150è aniversari d’Estrella Damm, però, reduïa considerablement les opcions d’un conjunt blanc-i-vermell que aquesta temporada lluitarà per l’ascens a Segona. Tot i així, Arnau ha pogut posar una mica d’emoció en una derrota (1-4) assumida gairebé abans de començar el partit. Mentre que Stuani hi ha posat la il·lusió entrant als últims cinc minuts i emportant-se un fort aplaudiment d’una afició que celebra com mai la seva renovació.
Fa un any i mig, Gazzaniga, titular indiscutible del Girona les últimes quatre temporades, es va perdre l’últim partit de Champions per una lesió. Aquell dia, contra l’Arsenal a Montilivi, va jugar Pau López i tot i la derrota per 1-2 el porter gironí va ser un dels protagonistes aturant un penal a Sterling. Les penes màximes, precisament, són una de les especialitats de l’argentí, que aquest vespre s’ha pogut treure l’espineta d’enfrontar-se als de Mikel Arteta malgrat fer-ho en una prova -de primer nivell, això sí- de pretemporada. En el seu primer encontre de l’estiu, un cop superat el procés de recuperació que l’havia mantingut al marge, a Gazzaniga no li ha fet falta aturar penals en una possible tanda perquè els gunners han sentenciat per la via ràpida.
Per a l’Arsenal, aquesta era la primera oportunitat perquè els aficionats d’arreu del món -la gran majoria d’assistents a l’estadi eren turistes- veiessin com es perfila l’equip de cara a la nova temporada i el conjunt d’Arteta no l’ha desaprofitat. El vigent campió de la Premier i finalista de la Champions en vol més. Així ho ha fet saber en el seu retorn a Montilivi després de l’històric partit de Champions. El conjunt gunner ha demostrat estar en plena forma, inquietant tota l’estona a l’àrea del Girona. Superat el primer quart d’hora de joc, Havertz ha obert la llauna finalitzant de la millor manera una recuperació al mig del camp. Com bales, els jugadors de l’Arsenal corrien i ràpidament superaven els blanc-i-vermells, que feina tenien a plantar-se davant de Kepa Arrizabalaga. I, quan ho feien, sempre apareixien White, Mosquera, Dowman o qui fes falta. L’únic que ha tingut el gol a prop és Arnau (i l’acabaria tenint). El lateral maresmenc ha provocat encara més tots els seus pretendents amb un cacau que ha sortit fregant el pal.
De la seva banda, però, també ha arribat el segon de l’Arsenal. Tzolis l’ha superat amb un xut creuat que ha impactat en Francés abans d’entrar a la porteria. A partir d’aquí, el ritme ha afluixat. El més important per a tots era controlar les càrregues recordant en tot moment que es tractava d’un amistós de preparació. El Girona veia improbables les seves opcions (sense renunciar-hi), mentre que els d’Arteta, ja sense els mundialistes Havertz, Gyokeres i Hincapie al camp, tampoc volien fer sang. El gol d’Arnau, que murri l’ha aconseguit a la segona part, no els ha deixat cap més remei. Dowman i Gabriel Jesus n’han tingut prou amb cinc minuts per establir la diferència que hi ha entre ambdós equips.
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