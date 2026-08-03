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El Girona ja sap quan serà el segon desplaçament de la temporada 2026-27

L'equip de Quique Álvarez visitarà El Molinón el dissabte 5 de setembre a les 16:15 hores

Quique Álvarez, en la presentació de l'equip a Montilivi.

Quique Álvarez, en la presentació de l'equip a Montilivi. / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona

A menys de dues setmanes per a l'estrena de la lliga contra el Leganés a Montilivi, el Girona ja té definit el calendari de tot el mes d'agost i fins a principis de setembre. LaLiga ha revelat aquesta tarda els horaris de la jornada 4 de Segona Divisió, quan l'equip de Quique Álvarez visitarà l'Sporting a El Molinón el dissabte 5 de setembre a les 16:15 hores.

El partit representarà el segon desplaçament de la temporada 2026-27, després de la primera sortida a Còrdova el divendres 21 d'agost, i serà el primer que es disputi amb la plantilla oficialment tancada perquè el mercat de fitxatges finalitza el dia 1 de setembre a la mitjanit.

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