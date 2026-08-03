L'efecte dominó del fitxatge de Cucurella per al Madrid: Àlex Moreno podria acabar al Rayo
El lateral esquerre penedesenc és una de les opcions que contempla del Rayo Vallecano per substituir Pep Chavarría quan sigui traspassat al Chelsea
Com un efecte dominó, el fitxatge de Marc Cucurella per al Reial Madrid podria acabar tenint conseqüències inesperades a Montilivi un mes i mig després que el club blanc i el Chelsea arribessin a un acord per al traspàs del lateral esquerre maresmenc per prop d’uns 60 milions d’euros. Els blues han apostat perquè el figuerenc Pep Chavarría sigui el substitut de Cucurella, donant-li l’oportunitat de fer el gran salt de la seva carrera en un dels conjunts anglesos amb més títols, i per això pagaran 25 milions al Rayo Vallecano, qui al seu torn firmarà la venda més cara de la seva història. A Vallecas, mentre continuen els problemes habituals amb l’afició demanant la marxa del president Raúl Martín Presa per un nou conflicte que deixarà l’equip madrileny sense jugar al seu estadi habitual en l’inici de la lliga, la direcció esportiva s’ha vist obligada a moure’s ràpid en el mercat per tenir el recanvi a punt i a disposició de Beñat San José com més aviat millor. En aquest sentit, segons va avançar el diari Marca, Àlex Moreno és una de les opcions que contempla el Rayo per ocupar el buit que deixarà Chavarría al lateral esquerre.
El defensa de Sant Sadurní d’Anoia és un dels jugadors que més notícies ha generat des del descens del Girona a Segona Divisió per l’experiència contrastada que té a l’elit. La temporada passada va tornar-se a sentir important, com en els seus millors temps al Rayo o al Betis abans de fer el salt a la Premier League amb l’Aston Villa, arran de la retrobada amb Míchel Sánchez -que ja l’havia entrenat a Vallecas- i va ser un dels jugadors amb més minuts de la plantilla gironina, disputant un total de 31 partits. Tenia el lloc assegurat sempre i si es va perdre algun encontre va ser només pels problemes físics o una sanció per acumulació de targetes, malgrat que també sigui cert que era l’únic jugador específic del primer equip per a la posició de lateral esquerre -a dia d’avui ho continua sent-.
Clubs com el Deportivo de la Corunya, sobretot; el Rayo, i ara encara més amb la sortida de Chavarría al Chelsea; l’Alabès; o el Racing de Santander s’han interessat per la situació d’Àlex Moreno. El Dépor, fins i tot, hauria arribat a presentar una oferta al Girona perquè és un jugador que agrada molt al club gallec.
A menys d’un mes perquè finalitzi el mercat de fitxatges d’estiu, tot fa pensar que Àlex Moreno és més fora que dins. De ser així, i en el cas que el Rayo efectuï ràpidament l’operació per fer-se amb els serveis del futbolista català quan Chavarría sigui traspassat al Chelsea, Quique Álvarez es quedaria sense l’únic lateral esquerre de la plantilla del primer equip a les portes de començar la temporada 2026-27. Per al penedesenc, a més a més, representaria tornar al club que li va donar l’oportunitat de créixer professionalment, debutant a Primera el curs 2014-15, i acabar consolidant-se com un futbolista d’elit.
Una línia molt debilitada
Dissabte passat, després de perdre contra l’Arsenal al Trofeu Costa Brava (1-4), David López va traslladar la preocupació que hi ha al vestidor pel «bloqueig» que hi ha a la plantilla a dues setmanes de l’inici de la lliga. El central barceloní posava èmfasi a l’eix de la defensa, la posició que l’ocupa perquè del primer equip només hi ha Francés i ell amb 36 anys, però es podria estendre a tota la línia del darrere. Al lateral dret hi ha Arnau Martínez, que també té pretendents, i hi pot actuar Francés deixant el seu lloc de central; mentre que al lateral esquerre només hi ha Àlex Moreno.
Durant la pretemporada, Quique Álvarez ha comptat amb els joves del filial Guillem Badia per al lateral esquerre i Gibert Jordana ‘Gibi’ per al lateral dret, però cap dels dos té experiència a la categoria i el segon és l’únic que ha debutat oficialment amb el primer equip en un partit de Copa del Rei l’any passat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)