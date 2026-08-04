El mundialista que torna al Girona (amb data de caducitat)
Azzedine Ounahi s'incorpora als entrenaments blanc-i-vermells, tot i que podria ser la principal font d'ingressos de l'estiu
Azzedine Ounahi ja torna a ser a Girona: el migcampista marroquí, que va disputar el Mundial, s'ha reincorporat avui als entrenaments blanc-i-vermells, quan falten menys de dues setmanes per començar la Lliga. Ounahi, però, té tots els números per abandonar la disciplina gironina abans que tanqui la finestra del mercat d'estiu. El seu caixet, juntament amb la possibilitat d'ingressar un bon pessic, situen el futbolista ben a prop de la porta de sortida.
El Girona va pagar sis milions al Marsella ara fa un any per un jugador que, malgrat deixar mostres de la seva qualitat al llarg de la temporada, ni va poder evitar el descens a Segona ni va ser regular en el seu rendiment. Entre la disputa de la Copa Àfrica, les lesions i el Mundial, Ounahi amb prou feines va disputar 24 partits a Montilivi, amb cinc gols i tres assistències.
La seva qualitat, això sí, ha provocat que hi hagi un munt de clubs interessats a fitxar-lo. El Girona s'aferra a la clàusula de rescissió del futbolista, d'uns 25 milions d'euros, tot i que algunes veus rebaixen la xifra fins als 10, a causa de la pèrdua de categoria. De moment, però, ningú paga ni els 10, ni els 25: han tocat a la porta el Celta, el Vila-real, l'Ajax i, fins i tot, els rumors l'han col·locat al Barça. L'últim club que oposita és el Deportivo de la Corunya, que aquest estiu ja ha fitxat Aubameyang i ha flirtejat amb Àlex Moreno, a qui també vol el Rayo Vallecano.
Ounahi encara no ha obert la boca per expressar la seva voluntat, però des del club insinuen que podria ser la venda més alta de l'estiu, i la cosa no està per desaprofitar-la. Amb les altes i les baixes totalment encallades com de costum, i la Segona Divisió a punt de començar, cal una acceleració bestial que comenci a desencallar els moviments que s'espera que hi hagi. El del migcampista marroquí hauria de ser un d'ells.
Al Mundial, Ounahi va tastar els quarts de final, després d'una nit de glòria als vuitens, on va ser protagonista amb un doblet contra el Canadà. Van ser els primers gols d'un futbolista del Girona a la Copa del Món, una fita que ja queda en el record. Indiscutible al terreny de joc, va caure contra França, que més endavant cauria contra l'Espanya de Cubarsí, Porro i companyia.
Doble amistós
Els homes de Quique Álvarez preparen l'última setmana sense punts en joc pensant en el doble compromís de divendres i dissabte, contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva de Vilablareix i al Nou Estadi de Tarragona, respectivament. Seran els darrers partits de prova per als gironins, que només han guanyat un dels quatre partits jugats fins ara i no han deixat gaires bones sensacions pel camí. Amb gairebé tot per fer als despatxos, encara és més complicat.
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