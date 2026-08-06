Girona FC: La defensa s’agafa amb pinces
Quique Álvarez només disposa de dos laterals, Arnau Martínez i Àlex Moreno, que poden deixar el club els pròxims dies, i d’un parell de centrals, Alejandro Francés i David López, amb fitxa del primer equip
No és l’única posició amb mancances, però és, de llarg, la més debilitada. La defensa del Girona no cobreix els mínims exigibles per a competir a Segona Divisió: Quique Álvarez només té dos laterals, un per banda, i els dos amb possibilitats reals de marxar, i de dos centrals amb fitxa del primer equip. La planificació, ara com ara, amb el temps tirant-se a sobre per la imminent estrena a la Lliga el diumenge 16 d’agost contra el Leganés, espanta.
En aquests moments, la defensa titular no podria ser cap altra que la formada per Arnau Martínez al lateral dret, Alejandro Francés i David López a l’eix central, i Àlex Moreno a la banda esquerra. Això és tot el que té el nou entrenador blanc-i-vermell pel que fa a futbolistes amb fitxa del primer equip. Però és que d’aquests quatre, dos, els laterals, són clars candidats a abandonar Montilivi en les pròximes setmanes. Arnau Martínez i Àlex Moreno han rebut l’interès de diversos equips i tot sembla indicar que no continuaran, amb la qual cosa el problema s’agreuja: si ja s’ha de fitxar un parell de laterals per anar tranquils, ara els reforços haurien de ser quatre. Les últimes informacions, del periodista Nacho Sanchis, apunten que pel marescmenc es barallen el Leipzig i el València, i el Girona demana 8 milions. El seu substitut a Montilivi podria ser Pozo, de l’Almeria.
Com a alternatives, el Girona compta amb Gibert Jordana i Guillem Badia, que durant la pretemporada han complert correctament. A favor seu, els coneixements de Quique Álvarez, que els va tractar prou temps per saber quin rendiment poden donar. Jordana, nascut a Vic el 2007, va criar-se futbolísticament a La Masia amb Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal i Jordi Saucedo, porter que ha fitxat per l’Olot aquest estiu. Té contracte fins al 2029 i, passi el que passi amb Arnau, el seu nom és a la llista per completar la plantilla definitiva que competirà a Segona. Si fa no fa igual per a Badia: el barceloní, nascut el 2006, va renovar aquest mes de febrer, també fins al 2029.
El vestidor demana fitxatges
A l’eix central, Francés i David López no tenen competència directa. I això que el barceloní ha renovat aquest estiu, perquè en cas contrari, el panorama encara seria més depriment. López, de fet, no es va poder reprimir un cop acabat el Trofeu Costa Brava i va fer unes contundents declaracions en què assegurava que “estem estancats perquè per ara no hi ha més jugadors que arribin. Entenc que fins que no hi hagi sortides no hi haurà entrades, però espero que es pugui avançar i fer els canvis que són necessaris. Necessitem jugadors que ens vinguin a ajudar, és evident que hi ha d’haver reforços”. Sembla que ningú no hagi après res de l’any passat, en què el 0 de 9 inicial va acabar afectant el destí de l’equip a final de curs. Agrada Abdul Mumin, lliure després de desvincular-se del Rayo Vallecano, tal com va avançar el periodista Rahman Osman.
Si algú dels dos es fa mal, Álvarez ha de mirar cap avall. Començant per Antal, que l’any passat no es va fer amb minuts ni a l’Andorra, on va començar el curs, ni a Tenerife, on el va acabar, i s’ha vist obligat a paralitzar converses de sortida perquè no pot marxar sense que abans d’altres omplin el buit existent. La seva irregularitat li ha jugat més d’una mala passada cada vegada que ha tingut l’oportunitat de jugar amb el Girona, un fet que fa complicat que tingui participació, sempre que no sigui una urgència.
Més noms, sobretot el de Holmes Junior, un nano de 16 anys que ha causat furor amb les seves grans actuacions. L’internacional amb la selecció espanyola viu un moment dolç en què tot li surt bé. Demostra una gran lectura del joc, una bona assimilació dels espais a ocupar i està resolent de meravella la majoria dels duels individuals, però necessita temps abans que el llancin als lleons. Ha avançat sense miraments a un company com Salguero, sense que aquest ho hagi fet malament. Però el Girona no pot mirar cap a un altre costat, per més talent que Junior tingui: ha de fitxar.
En una planificació objectiva, el Girona necessitaria els dos laterals esmentats (quatre si marxen Arnau i Àlex Moreno) i un parell de centrals, un d’ells, titular indiscutible (Francés podria assumir el rol de lideratge al seu costat). Un mínim de quatre peces que millorin una línia defensiva agafada amb pinces. El què acabi passant, només ho dirà el temps.
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