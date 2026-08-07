Girona FC: Qui continuarà a Montilivi?
El Girona, que aquesta tarda s’enfronta al Sabadell (18.30 hores) a menys de deu dies per a començar la Lliga veu amb bons ulls la continuïtat de Fran Beltrán i Vladyslav Vanat, dos futbolistes estructurals
No tot són males notícies en clau Girona, que avui rep el Sabadell en un amistós a La Massana, a Vilablareix (18.30 hores, Esport3). Entre el descens i l’absència de moviments d’altes i baixes, un fet que ha provocat que la plantilla pràcticament no sigui gaire diferent de la que va fracassar l’any passat, el desànim i la falta de motivació s’ha apoderat de l’entorn blanc-i-vermell. Tot, comprensible. Serà així fins que no arribin les cares noves i marxin les ja conegudes. I potser, fins que la piloteta no comenci a rodar i entri a la porteria correcta. Mentrestant, i més enllà d’uns rumors que encara ho entristeixen més tot, com els probables adeus d’Arnau Martínez i Àlex Moreno a l’eix defensiu, i els dubtes respecte a quina serà la quantitat que s’ingressarà per Ounahi i quan es farà, s’està intentant convèncer puntals estructurals de la plantilla perquè continuïn a Montilivi. I sembla que alguns, segons sent el club, ja ho veuen amb bons ulls.
Fran Beltrán i Vladyslav Vanat són els principals candidats a defensar els colors blanc-i-vermells a Segona Divisió. Ambdós futbolistes han rebut interessos d’altres equips, però, ara com ara, i tenint en compte que el mercat encara no ha entrat en la fase de màxima acceleració, no sembla pas que hagin de fer les maletes a cap altre lloc. A més, i no és un detall menor, cap dels clubs compradors ha posat sobre la taula el gruix de bitllets necessaris.
El nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, durant la seva presentació, va dir que ells, fent referència a si mateix i el cos tècnic, sí que volien estar a Segona perquè venien de la Segona RFEF, a diferència dels jugadors, que no hi volien estar tenint en compte que venien de Primera. La setmana passada va actualitzar la situació i va explicar com era el treball de seducció que es cou des de les entranyes blanc-i-vermelles: «Els primers dies, vaig fer els deures d’intentar parlar amb tots per descobrir com estaven. No enganyaré: sí que hi havia gent que no ho veia (el fet de quedar-se). Però han anat passant les setmanes i el que em deixa tranquil és que ja no ho veuen tan malament; al contrari, s’estan implicant molt».
Beltrán, per qui el Getafe i el Rayo Vallecano han trucat a la seva porta, i Vanat, davanter referència fins a la lesió que va precipitar la caiguda col·lectiva, van arribar a Girona el curs passat. Beltrán, durant el mercat d’hivern, per una xifra mínima de 150.000 euros, el qual va comportar que la clàusula de rescissió també fos llaminera, amb només un milió d’euros que, segons algunes informacions, hauria pujat a finals del mes de juliol. Des del club són optimistes i compten amb el futbolista, militant de la línia més equilibrada de l’equip, el mig del camp, en què ja s’han incorporat Izan González i Iván Morante, i es manté, de moment, Iván Martín.
Els gols de Vanat es paguen. L’ucraïnès va costar quinze milions i va fer 10 gols en 29 partits. Va ser la clara referència ofensiva i part de l’esperança de la salvació en la reacció dels de Míchel a principis de la segona volta, però la seva lesió, a principis d’abril, va precipitar la caiguda a l’infern. En principi, Vanat té talent de sobres per continuar a Primera, però des del primer moment, el Girona, a falta també d’alternatives, li ha manifestat les seves intencions de retenir-lo per liderar l’atac.
No són els únics que podrien quedar-se al Girona, que continua pendent de resoldre els casos que, ara com ara, estan marcats en vermell com a màxima prioritat per resoldre’s el més immediat possible: Tsygankov, Ounahi, Arnau Martínez i Àlex Moreno.
Dani Martínez i Dawda
En clau mercat de fitxatges, segons Mundo Deportivo, el Girona i l’Atlètic de Madrid acceleren l’arribada del central del filial madrileny Dani Martínez, en una operació que podria superar el milió d’euros pel 50% dels drets del jove de 22 anys.
D’altra banda, el banyolí Dawda Camara, que el curs passat ja va jugar a Segona, al Cadis, podria continuar en la categoria, però no amb el Girona, sinó amb el Tenerife, segons Radio Club Tenerife. La clau està en com es tanca la negociació: o renovar i marxar cedit, o provocant que els canaris paguin un petit traspàs.
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