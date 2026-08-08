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El València li tira la canya a Arnau i Viktor Tsygankov

El conjunt de Mestalla ha començat les converses per intentar fitxar els dos jugadors

Ar nau Martínez, a l’esquerra, en una pausa del duel d’ahir.

Ar nau Martínez, a l’esquerra, en una pausa del duel d’ahir. / Aniol Resclosa

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El València ja ha començat l’ofensiva cap a Arnau Martínez i Viktor Tsygankov, dos dels futbolistes blanc-i-vermells amb més cartell i que, en principi, no continuaran a Montilivi després del descens de categoria. Tant el maresmenc com l’ucraïnès ja coneixen de primera mà les intencions del conjunt de Mestalla, que no són cap altra que la d’incorporar-los abans no es tanqui la finestra del mercat d’estiu. Les dues operacions, que encara es troben en les seves fases inicials i es couen a velocitats diferents, són independents.

La més avançada és la d’Arnau Martínez, el qual ha rebut una proposta contractual de cinc temporades. És l’opció número u per al tècnic del València Carlos Corberán. El futbolista, però, no ho veu del tot clar, perquè vol esperar si li arriba una proposta d’algun equip més important. A més, hi ha diferències pel que fa al salari entre el que pretén un dels capitans del Girona i el que li ofereix l’entitat valencianista: segons el periodista Nacho Sanchis, el València li ofereix millorar els 2,2 milions bruts que cobra al Girona, però no arriba als gairebé 4 milions que demana el jugador, que també ha estat temptat pel Betis i el Leipzig.

Cap dels clubs, tampoc el València, satisfà les pretensions econòmiques del Girona, que, com a club propietari dels drets del futbolista, té molt a dir, encara que no ho sembli: els gironins demanen els vuit milions d’euros de la clàusula de rescissió i sembla que el València, tal com indiquen les mateixes informacions, no hi arribaria, però buscaria fórmules per compensar-ho: per exemple, un tant per cent de futura venda. Entre entitats, encara no hi ha hagut cap trobada formal. El València, primer, vol arribar a un acord amb Arnau.

No sembla que l’operació faci un gir dràstic en les pròximes hores, si el futbolista català, que acaba contracte a Montilivi el 2027, manté la idea d’esperar una proposta millor, futbolísticament i salarialment parlant. Arnau no descarta signar pel València, però ara com ara no és la prioritat.

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Trucades a Tsygankov

Segons el portal La Grada, que segueix l’actualitat del València, el club també està interessat en la situació de Tsygankov, que no vol jugar a Segona amb el Girona. De moment, ha contactat amb el seu entorn, mitjançant trucades. L’ucraïnès té un salari elevat que obligarà a un gran esforç.

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