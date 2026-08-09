Es compliquen els fitxatges de Brian Fariñas i Dani Martínez pel Girona
El migcampista continuarà al Barça mentre el central podria acabar a l’Osasuna
S.C/C.M
El mercat de fitxatges continua complicant-se en clau Girona: dos dels jugadors que la direcció esportiva pretenia incorporar, Brian Fariñas i Dani Martínez, ara com ara semblen lluny de Montilivi. Si no hi ha canvi de plans, el migcampista continuarà al Barça, mentre que el central aterrarà a Pamplona per reforçar l’Osasuna.
Brian Fariñas
El pla del FC Barcelona per a la temporada pot comptar amb un nou nom propi. Brian Fariñas es quedarà, a priori, en la disciplina blaugrana amb la primera plantilla per a estar a les ordres de Hansi Flick, segons ha pogut saber SPORT, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
Excepte un gir de guió inesperat en el que resta de mercat de fitxatges, la decisió del club i del cos tècnic sembla clara: el jove futbolista formaria part del projecte del tècnic alemany.
La satisfacció dins de l’entitat és indubtable. Tant Flick com l’àrea esportiva encapçalada per Deco estan molt contents amb el rendiment i les qualitats que ha mostrat el jugador castellonenc durant aquestes setmanes de treball.
La postura del tècnic respecte al migcampista no és nova. En el seu moment, el mateix Flick ja va frenar la seva sortida al Girona, que continuava esperant. L’operació estava pràcticament pactada per un milió i mig d’euros a canvi del 50% dels seus drets econòmics.
L’entrenador va preferir mantenir-lo a prop per a avaluar de primera mà les seves capacitats, i tot el que ha vist en aquest període de pretemporada li ha acabat de convèncer.
Aquesta continuïtat encaixa també dins de la reestructuració que pateix el mig del camp culer. Amb les sortides de jugadors com Casadó i Tommy Marqués, sumades a la baixa per lesió de Frenkie de Jong, Flick considera que la presència de Fariñas pot ser molt útil per a donar fons d’armari i solucions tàctiques en la medul·lar al llarg del curs.
El procés per a certificar la seva permanència s’ha anat gestant de manera progressiva. Fa dues setmanes, Deco va mantenir una reunió amb l’entorn del futbolista en la qual va traslladar la satisfacció de la directiva i del cos tècnic amb l’actitud i el nivell mostrat pel futbolista. Al llarg d’aquestes últimes setmanes, les bones sensacions s’han acabat de consolidar sobre el terreny de joc.
Finalment, el FC Barcelona ja ha comunicat formalment tant al jugador de Benicarló com als seus representants quin és el full de ruta traçat: la idea ara mateix és que es quedi i competeixi al màxim nivell en el primer equip.
Avui dia, tret que sorgeixin novetats d’última hora a mesura que avanci el mercat, Brian Fariñas serà una de les peces a la disposició de Hansi Flick per a afrontar els reptes del nou curs.
Dani Martínez
D’altra banda, Dani Martínez, convocat amb el primer equip de l'Atlètic per a la gira d’estiu a Corea, i al qual el Girona pretenia tancar aquesta setmana, està molt a prop de l’Osasuna, que ha accelerat la proposta en les últimes hores, segons va avançar el periodista Angel Garcia.
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