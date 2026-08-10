La pretemporada alimenta encara més els dubtes del Girona
Quique Álvarez, pendent dels canvis que hi hauria d’haver a la plantilla abans d’acabar el mes, gestiona la situació com pot en aquestes primeres setmanes difícils
El Girona torna a la Lliga amb massa interrogants dins i fora del vestidor. Pel que fa a la part purament esportiva, els set amistosos de pretemporada han deixat un regust força amarg de boca: els gironins no han guanyat en sis dels set partits disputats i, encara que el context no tingui res a veure, si a aquesta dada li afegim la tendència a la baixa amb la qual van acabar el passat campionat, en què es van passar les vuit darreres jornades sense assaborir cap triomf, el total és que, de 15 partits, tan sols han guanyat a Olot contra un equip que juga a la Segona RFEF. Ja està tot dit.
Quique Álvarez, en el qual fa que és al càrrec, intenta gestionar la situació com bonament pot. De fitxatges durant l’estiu, vuitanta dies després del descens a Segona, només n’ha arribat un (els tres restants ja estaven tancats o van ascendir del filial). Però el pitjor no és la falta d’entrades, sinó l’estancament pel que fa a les sortides. Molts dels 32 futbolistes que ha utilitzat durant la pretemporada no vestiran de blanc-i-vermell, a l’hora de la veritat.
De fet, ja no n’ha fet servir a un parell: ni Ounahi, ni Tsygankov. El marroquí té l’excusa del Mundial, perquè amb prou feines fa una setmana que ha tornat als entrenaments, però de l’ucraïnès se’n sap poca cosa, més enllà de la filtració de què no vol jugar a Segona. El tercer que no ha tingut minuts és Portu, lesionat.
Davant el caos general, alguns jugadors del Girona B han deixat el seu currículum, pel que pugui ser. Lass Kourouma és el segon amb més participació (349), però fregant el top-10 trobem els laterals Badia i Jordana (299 i 290). El nou entrenador ha gestionat les càrregues en funció de les sensacions i els inconvenients que han anat sorgint: els nous, Izan González i Iván Morante, tan sols han participat en quatre dels set amistosos (176 i 167).
Beltrán, que negocia quedar-se, ha estat l’home amb més minuts (358), i el podi el completa Arnau (340), temptejat darrerament pel València. Minsu, el cinquè (339), ha estat un dels noms propis de l’estiu; de la mateixa manera que Jastin (97), malgrat la diferència de minutatge entre ambdós. Qui més ha cridat l’atenció, esclar, és un central que a Tarragona va fer disset anys: Júnior Holmes (335). Cal ser prudents, però és un diamant.
Vanat, de qui es vol que sigui el far ofensiu, és el pitxitxi d’un estiu (3 gols) on l’equip ha concedit massa al darrere (excepte en un partit, sempre ha encaixat) i ha rebut més gols dels que ha marcat (12 a 10). Les urgències assenyalen la defensa i la porteria en vermell.
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