Arnau i el València apropen les intencions
El maresmenc presenta una contraoferta al club valencià, que encara està lluny dels 8 milions de la clàusula que pretén el Girona
Arnau Martínez i el València acceleren per arribar a un acord com més aviat millor. Segons el periodista Nacho Sanchis, el defensa maresmenc ha fet una contraoferta al club valencianista, que va presentar-li un contracte per cinc temporades a finals de la setmana passada. Els números oferts al jugador eren d’uns 2,5 milions més gratificacions per objectius que enfilessin la xifra total als 3 milions, però les pretensions d’Arnau és que el sou base ja sigui una xifra força aproximada als 3 milions, i les primes siguin a part. En concret, segons Sanchis, la darrera oferta és de 2,8 milions bruts per cinc temporades; és a dir, 14 milions al llarg dels cinc anys.
Les mateixes informacions destaquen que el futbolista hauria rebutjat una oferta de l’Osasuna, perquè no s’apropa al salari exigit. Al Girona, s’apunta que Martínez cobrava 1,5 milions nets, una quantitat que, amb el descens a Segona Divisió, queda en 800.000 euros.
Però l’acord entre el futbolista i el club és una cosa, i la negociació entre les entitats, una altra. El Girona no es mou de la clàusula de sortida de Martínez, que està fixada en 8 milions d’euros i, de moment, el València no hi arriba. Segons el periodista Héctor Gómez, el club valencià està disposat a oferir 4 milions més bonus al Girona. Si la direcció esportiva es manté ferma a no malvendre, hauran d’augmentar força més la proposta.
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