Només tretze jugadors inscrits a cinc dies del debut del Girona
A la Lliga apareixen els noms que ja hi havia l’any passat i que no han variat el seu contracte
A cinc dies pel Girona-Leganés de diumenge, el club gironí tan sols té 13 futbolistes inscrits a la Lliga. Curiosament, són els mateixos que mantenen vigència des de la temporada passada, sense que hi hagi hagut cap mena d’actualització contractual. Alguns acabaran marxant, sempre que algun dia algú aconsegueixi activar la maquinària de sortides. Resumint, dels nous contractes no n’hi ha cap d’inscrit. Així que de moment, el que no es veu per enlloc són les cares noves. Tampoc, els dos renovats durant l’estiu. Ni els nanos del filial, ni els que tornen de les seves respectives cessions. Des de la direcció esportiva haurien de començar a donar sortides que ajudin a gestionar un límit salarial que, ara com ara, no és clar que es mogui en els paràmetres adients.
Com a porters, apareixen Paulo Gazzaniga i Vladyslav Krapyvtsov; en la línia defensiva, tres noms, Arnau Martínez, que segurament no arribarà al cap de setmana, ja que negocia el seu traspàs al València, Alejandro Francés i Àlex Moreno, que tampoc no té garantida la seva continuïtat. Al mig del camp, Fran Beltrán, Iván Martín, Azzedine Ounahi, que és el futbolista pel qual el Girona espera ingressar més diners, i Van de Beek. I al davant, Tsygankov, que també s’espera que aquest mes faci les maletes, Abel Ruiz, Vanat i Bryan Gil.
Durant l’estiu, Quique Álvarez ha fet servir a 32 futbolistes, i això que no n’ha utilitzat a tres, amb la qual cosa, la nòmina de peces, entre futbolistes del primer equip i del filial blanc-i-vermell ascendeix a 35. Són 22, els futbolistes que naveguen amb incertesa.
Els nous contractes
El denominador comú són els nous contractes, els quals encara no han estat inscrits a la Lliga de Futbol Professional. Entre els citats, no hi ha ni Izan González, ni Iván Morante, ni Oleksandr Pyshchur, ni Sergi Puig. Als quatre, cal afegir les dues renovacions de l’estiu, que, a efectes pràctics, computen com si fossin dues altes més, perquè en el moment de l’acord ja no tenien contracte vigent. Són David López i Cristhian Stuani, l’experiència dels quals hauria de sumar positivament al grup gironí en l’intent de pujar a Primera. Portu, lesionat de gravetat el curs passat, no va tenir fitxa durant la segona volta del campionat, i és un dels que no hi és.
Tampoc no apareixen Minsu, Jastin, Antal, Asprilla, Dawda o Misehouy, que la temporada passada van voltar lluny de Montilivi. Els que ho van fer al segon equip de Quique Álvarez, que van disputar els amistosos amb dorsal del filial, Jordana, Badia, Salguero, Sarasa, Júnior, Papa Ba, Arango o Lass, és evident que hauran d’esperar al fet que es desencalli la situació, per descobrir si tindran fitxa exclusiva al futbol professional o hauran de participar-hi amb un número elevat.
El rellotge continua corrent i la direcció esportiva té tants fronts oberts que és complicat encertar per quin començarà primer. El que sí que genera dubtes és si tindrà temps d’arribar a tot.
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