Unai Hernández, a un pas del Girona
El migcampista de l'Al-Ittihad tornarà com a cedit amb opció de compra
Per fi es comencen a desencallar alguns moviments des dels despatxos del Girona. Si res no es torça, Unai Hernández serà nou jugador blanc-i-vermell. El migcampista, actualment a l'Al-Ittihad i amb passat al club, arribarà com a cedit amb opció de compra, tal com ha avançat la Cadena Ser.
Hernández va formar-se en les categories inferiors del club gironí i va formar part del filial el curs 2021-22, però no va arribar a debutar amb el primer equip, tot i que va anar convocat en un partit a Osca del gener del 2022. Als 18 anys va fitxar pel Barça, fins que la temporada 2024-25 va decidir marxar a l'Aràbia Saudita. Algunes informacions apunten al fet que el Girona assumirà una part molt petita de la fitxa, mentre que la resta anirà a càrrec de l'Al-Ittihad, que disposa dels drets del futbolista nascut a Malgrat de Mar el 2004 fins al 2028.
Amb aquesta operació, ja seran cinc les cares noves de la primera plantilla: Izan González, Iván Morante, Oleksandr Pyshchur, Sergi Puig i Unai Hernández, un jugador de bon peu que completarà un mig del camp força potent per a la Segona Divisió, i acompanyarà González, Morante, i als ja presents Fran Beltrán i Iván Martín, aquest darrer amb un asterisc, com a líders de la construcció futbolística de l'equip de Quique Álvarez.
Interès per Iván Martín
I per quina raó hi ha un asterisc al voltant del futur del migcampista bilbaí? Doncs perquè en les últimes hores, Marca va fer públic l’interès del Rayo Vallecano i del Racing de Santander per aconseguir els seus serveis. A més, la mateixa informació apunta al fet que el futbolista ha rebut trucades d’un parell de conjunts de Turquia i del Panathinaikos grec. Martín té contracte com a blanc-i-vermell fins al 2028.
Hores decisives per a Arnau
D’altra banda, segons el periodista Nacho Sanchis, l’operació Arnau Martínez al València podria tenir novetats en les pròximes hores, ja que aquest dimarts hi ha hagut una reunió entre el club valencià i el futbolista per apropar postures que ha acabat amb el vistiplau del català perquè el València iniciés les converses amb el Girona de manera seriosa.
Fins ara, els de Montilivi es mantenen fidels a la idea de demanar la clàusula de rescissió, que ascendeix a vuit milions d’euros. El València, però, no té el mateix pla; tot i que intentarà arribar a la xifra més alta possible, incloent-hi un tant per cent de futura venda, cedint-li al Girona una part dels drets, o amb gratificacions per objectius.
Una de les altres opcions formulades per al València a Martínez, segons les mateixes fonts, és el plantejament de pactar un salari ascendent per poder presentar una oferta més elevada al Girona.
Des de terres valencianes insisteixen en el fet que el club voldria disposar d’Arnau Martínez, petició número u de Carlos Corberán per al lateral dret, per a l’estrena a la Lliga, prevista per al dissabte 22 contra el Celta a Mestalla.
Esprint final
D’aquí fins a final de mes, el Girona haurà de fer gairebé tot el que no ha fet durant l’estiu. Si marxa Arnau, caldrà actuar de pressa per signar el seu relleu, que podria ser Alejandro Pozo (Almeria). A més, l’eix central només té un parell d’efectius del primer equip (David López i Alejandro Francés).
De traspassos pendents, a banda de l’esmentat d’Arnau, hi ha els casos clars de Viktor Tsygankov i Azzedine Ounahi, que podrien significar un pessic important.
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