El Girona exigeix vuit milions al València per Arnau Martínez
Ni queda un mes ni quinze dies. La Lliga comença demà passat no l’altre i a Montilivi el més calent continua a l’aigüera. Ben segur que la direcció esportiva treballa per vendre bé els jugadors que tenen mercat però la realitat és que el tap que fan impedeix que arribin reforços. Ounahi, Tsygankov i Arnau han de ser les vendes més clares però hi ha més jugadors amb cartell que podrien sortir com ara Iván Martín, Van de Beek o Àlex Moreno, a més a més, d’algun altre de jove, com ara Krapyvtsov o Dawda Camara. «De neguit no en tinc perquè jo des del primer moment sé la situació que hi ha» ,deia Quique Álvarez el 31 de juliol en la prèvia del Torneig Costa Brava contra l’Arsenal. Des de llavors, no se sap si el grau de neguit del tècnic ha pujat una mica veient catorze dies després no s’ha tancat cap operació. Ni d’entrada ni de sortida. L’únic que ha passat és que l’equip ha perdut contra l’Arsenal (1-4), i empatat contra el Sabadell (2-2) i el Nàstic (1-1), en partits grisos i gens engrescadors. Diumenge vindrà un Leganés, que fa dos anys era a Primera Divisió i la temporada passada va salvar-se pels pèls de baixar a Primera RFEF. Un bon exemple a no seguir per part d’un Girona que sembla encaparrat a ensopegar amb la mateixa pedra i deixar tots els deures pels darrers dies.
Una de les carpetes obertes és la d’Arnau Martínez. El defensa maresmenc, capità i un dels actius més importants de la plantilla tindria un acord amb el València a l’espera que els dos clubs es posin d’acord pel traspàs. I aquí és on la situació està encallada. D’una banda el València no vol passar dels cinc milions amb alguna variable, mentre que el Girona exigeix els vuit milions de la clàusula de rescissió. I així, anar fent. Van passant els dies, l’operació està estancada amb aquest estira-i-arronsa i no es tanca. Com tampoc les sortides d’Ounahi i Tsygankov. Per l’ucraïnès ha preguntat també el Celta.
Iván Martín, amb pretendents
Qui també té requesta és Iván Martín. El basc s’ha fet un nom a la categoria amb el Girona, amb qui té contracte fins al 2028. Tot i això, Getafe, Sevilla, Racing de Santander i Rayo Vallecano hi han contactat i no seria d’estranyar que alguna negociació pogués arribar a bon port.
Un escenari repetit
Tot plegat pot fer que es calqui el mateix escenari que la temporada passada en què en les dues primeres jornades van jugar futbolistes que van deixar l’equip abans que es tanqués el mercat. Van ser Ladislav Krejci (Wolverhampton), Yangel Herrera (Reial Societat), Bojan Miovski (Rangers) i Dawda (Cadis). Una situació que ja va passar la 2021-22 amb Gerard Gumbau (Elx) i Mamadou Sylla (Alabès), la 20-21 amb Àlex Granell (Bolívar), la 19-20 amb el Choco Lozano (Cadis) i la 18-19 amb David Timor (Las Palmas).
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