Minsu i Jastin, amb fitxa del primer equip del Girona
Els dos futbolistes, cedits l'any passat a l'Andorra, acaben contracte a final de temporada i no han renovat
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Minsu i Jastin formaran part del primer equip del Girona, tal com ha anunciat el club amb un comunicat. Ambdós futbolistes van estar a l'Andorra com a cedits la temporada passada, amb la qual cosa tenen experiència a la categoria. També es dona la curiositat que tots dos acaben contracte a final de curs i encara no han renovat.
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