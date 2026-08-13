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Minsu i Jastin, amb fitxa del primer equip del Girona

Els dos futbolistes, cedits l'any passat a l'Andorra, acaben contracte a final de temporada i no han renovat

Minsu, durant la pretemporada.

Minsu, durant la pretemporada. / Girona FC

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Minsu i Jastin formaran part del primer equip del Girona, tal com ha anunciat el club amb un comunicat. Ambdós futbolistes van estar a l'Andorra com a cedits la temporada passada, amb la qual cosa tenen experiència a la categoria. També es dona la curiositat que tots dos acaben contracte a final de curs i encara no han renovat.

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