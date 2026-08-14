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El Girona incorpora el migcampista Unai Hernández com a cedit

El català arriba procedent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita

Quique Álvarez i Unai Hernández

Quique Álvarez i Unai Hernández / Girona FC

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona ha confirmat la cinquena cara nova de l’estiu: Unai Hernández, format al planter de l’entitat, aterra com a cedit procedent de l’Al-Ittihad. El contracte contempla una opció de compra a final de temporada. Hernández s’uneix a Oleksandr Pyshchur, Izan González, Iván Morante i Sergi Puig, als quals cal afegir els repescats Minsu i Jastin, que tindran fitxa del primer equip.

El migcampista català, de 21 anys, aportarà varietat i recursos a la zona ofensiva de la plantilla de Quique Álvarez. L’Al-Ittihad assumirà la part més gran del seu salari.

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