El Girona incorpora el migcampista Unai Hernández com a cedit
El català arriba procedent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita
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El Girona ha confirmat la cinquena cara nova de l’estiu: Unai Hernández, format al planter de l’entitat, aterra com a cedit procedent de l’Al-Ittihad. El contracte contempla una opció de compra a final de temporada. Hernández s’uneix a Oleksandr Pyshchur, Izan González, Iván Morante i Sergi Puig, als quals cal afegir els repescats Minsu i Jastin, que tindran fitxa del primer equip.
El migcampista català, de 21 anys, aportarà varietat i recursos a la zona ofensiva de la plantilla de Quique Álvarez. L’Al-Ittihad assumirà la part més gran del seu salari.
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