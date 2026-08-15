Disponibilitat amb grans riscos al Girona
Diferents noms sacsegen l’actualitat blanc-i-vermella i la gestió esportiva de l’entrenador Quique Álvarez, del qual es desconeix si alinearà contra el Leganés els futbolistes que negocien la seva sortida de Montilivi
L’onze que presentarà Quique Álvarez en el Girona-Leganés de demà és una incògnita. El tècnic gironí podria donar alguna pista en la roda de premsa prèvia que tindrà lloc aquest migdia a l’estadi de Montilivi, però la qüestió és que hi ha diversos futbolistes que negocien la seva sortida del club, amb el risc d’alinear-los que això suposa, sigui perquè no tenen el cap al camp o per si una lesió trastoca la futura operació.
Com la direcció esportiva no ha estat capaç d’avançar en cap dels fronts oberts que fa setmanes que estan encallats, ara Quique Álvarez té un problema, perquè disposa de jugadors dels quals desconeix quan marxaran, si és que ho acaben fent. El jugador que es troba en una situació més delicada és Arnau Martínez, que ha anat competint com si res durant la pretemporada, però que ja té un acord avançat amb el València per continuar la seva trajectòria a Primera Divisió. El que no hi ha, fins ara, és entesa entre clubs, perquè el Girona es remet a la clàusula de rescissió del futbolista, que s’eleva als vuit milions, per deixar-lo marxar, i el València, de moment, no hi arriba.
En aquest context, no és segura la seva participació en el duel contra el Leganés, malgrat que el futbolista ha donat sobrades mostres de la seva professionalitat. Ara, amb un contracte tan elevat pel mig, l’escenari ja no és el mateix. Ni pel club, ni pel futbolista. Quique Álvarez no té cap altre lateral pur amb fitxa del primer equip, però sí que disposa d’un parell d’alternatives. La primera, alinear Gibert Jordana, que té números per acabar sent professional a tots els efectes. La segona significaria fer dos moviments i trastocar l’eix defensiu, bastant feble de per si amb la presència únicament de dos peces, David López i Francés. De fet, Francés seria un dels candidats a ocupar el lateral dret si no juga Arnau, però això provocaria que algú hauria de jugar de central. L’entrenador maneja els noms d’Antal o, si és més atrevit, de Júnior, que tot just va complir disset anys la setmana passada i no ha debutat amb el primer equip.
La cosa s’agreuja també amb l’altre lateral disponible, l’esquerre, on Àlex Moreno tampoc no té clara la seva presència a Montilivi més enllà d’aquest mes. Com passa a la dreta, Moreno és l’únic lateral pur del primer equip, però té l’interès del Rayo Vallecano. El català també ha participat activament aquestes setmanes i la seva no és una negociació tan avançada com ho és la d’Arnau. El recanvi, ara com ara, seria Guillem Badia, del filial i que ha fet la pretemporada amb nota, o algun invent, com seria el d’ubicar Bryan Gil al darrere.
Ounahi i Tsygankov
En la compareixença de Quique Álvarez d’aquest matí, el tècnic també haurà d’aclarir quins són els plans respecte als dos únics futbolistes que no han tingut minuts aquest estiu sense que hi hagi una lesió pel mig i que també sortiran. Es tracta d’Azzedine Ounahi, que va tornar tard per la seva presència al Mundial, i Viktor Tsygankov, el qual ha rebut l’interès formal del Celta de Vigo, però que també ha topat amb la fermesa en les intencions dels gestors del Girona, clars en la voluntat de no cedir ni un mil·límetre en les pretensions econòmiques.
A Ounahi i Tsygankov no se’ls contempla d’entrada en l’onze inicial, però sí que una de les hipòtesis indica que podrien entrar en la convocatòria. Tampoc no se sap què passarà amb Iván Martín, vinculat a diversos equips en les últimes hores, i que podria abandonar Montilivi. El mig del camp, però, sembla cobert amb el doble reforç d’Izan González i Iván Morante, més la figura de Fran Beltrán.
Al davant, la presència de Vanat, ara com ara, no genera dubtes. L’ucraïnès podria estar acompanyat de Bryan i Minsu. El que tampoc no sembla que hagi de canviar és la porteria, on Paulo Gazzaniga continuarà com a titular indiscutible. Veurem si Quique Álvarez revela alguna cosa més a 24 hores de l’inici.
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