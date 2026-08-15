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El Girona, pendent de la revisió mèdica de Mumin per fitxar-lo

L'excentral del Rayo és a la ciutat i passarà proves durant el cap de setmana

Mumin, en un partit amb el Rayo.

Mumin, en un partit amb el Rayo. / EFE

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L'excentral del Rayo, Abdul Mumin, es convertirà en nou fitxatge del Girona si supera les proves mèdiques que passarà al llarg del cap de setmana. El ghanès, convocat per al Mundial, però sense participació, es va trencar els creuats el 2025 i va tenir una incidència menor la temporada passada. El club gironí vol curar-se en salut i tenir la certesa absoluta de la seva recuperació. Mumin ja és a la ciutat, però no s'ha deixat veure en l'entrenament previ al Girona-Leganés a Montilivi.

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