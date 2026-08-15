Quique Álvarez: “Necessito jugadors que estiguin i vulguin estar al Girona”
L’entrenador del Girona ha assegurat que vindran reforços al darrere i que no està conforme amb els timmings d’aquest mercat de fitxatges
Feia dues setmanes que ningú del Girona no apareixia davant dels mitjans de comunicació, després que David López verbalitzés, just acabat el Trofeu Costa Brava, que faltaven fitxatges. Així que la presència de Quique Álvarez, que demà s’estrenarà contra el Leganés a Montilivi com a entrenador blanc-i-vermell, era molt esperada. “Estaran tots disponibles, excepte Portu, Ounahi i Unai. He anat parlant amb tots, no m’he d’amagar de res. I ara decideixo jo, des d’un punt de vista físic, competitiu i anímic. Jugaran els que pensi que competiran millor”, ha dit el nou líder de la banqueta, que de seguida ha hagut d’afrontar preguntes respecte al mercat de fitxatges. “No descobreixo res, ja es veu que falta gent al darrere. Ja arribarà. M’hauria agradat un altre timming, però és el que hi ha. La meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, sinó en el que tinc. Amb el que tenim, estem preparats per competir bé. Millorarem més endavant, però estarem preparats”. El Girona està pendent de l'estat físic de Mumin per fitxar-lo.
Els rumors de venda assenyalen clarament Arnau, Ounahi i Tsygankov, però Iván Martín i Àlex Moreno també estan dins del paquet. “Són jugadors del club i estan aquí. Veient tots els aspectes que engloba el futbolista, decidiré qui és millor per jugar”, ha repetit, sense mullar-se en cap nom en concret i parlant sempre en global. “Depèn de moltes coses, no només de mi. Dependrà de les seves ganes de quedar-se, però són professionals i fins on jo sé, tots tenen contracte aquí. Veurem aquests quinze dies, però jo necessito jugadors que estiguin i vulguin estar al Girona. Això ho tinc claríssim. És veritat que ara potser no ho estan, però d’aquí a una setmana es connecten. De bons, ja ho són. Tots ho són. Però el jugador que és bo del tot, ho és perquè està compromès”. Repreguntat pels fitxatges, creu que “on anem més fluixos és a darrere, que és on hi ha menys gent. La resta dependrà de si surt algú. A dalt tenim bastant gent i estem bé”. Álvarez ha dit que “tinc bastant clar l’onze, però amb algun dubte”.
Que la competició arranqui amb el mercat obert, mai no ajuda. “Cada any és el mateix, és el dia de la marmota. És molt complicat treballar així i en any de Mundial tot va més tard, encara. Els clubs s’espavilen més tard. Quan comença la Lliga és quan es veuen les necessitats i llavors comença la cadena. No és l’ideal, no, però està muntat així i hem de conviure-hi de la millor manera possible. Et trobes gent que no té el cap aquí… Jo ho he intentat fer el millor, la veritat”. A Montilivi, tot i les mancances, Quique Álvarez voldrà ser protagonista. “La meva mentalitat és ofensiva, però des de l’equilibri. A l’estiu t’has de prendre amb calma els resultats, hem de tenir perspectiva. Vull que siguem protagonistes en atac, però haurem de tenir equilibri, que és on estarà la nostra força”. Dels set amistosos jugats, el Girona només n'ha guanyat un.
“A l’afició no li puc dir res, espero que hagi paït el descens i vingui a animar com ho fa sempre. Després d’uns anys excepcionals, l’etapa gloriosa no va acabar de la millor manera i va fer mal. Però la gent ha de saber que la Segona és llarga i hi haurà moments durs. Espero que no, però potser aquests arriben ja en el primer partit. Des de la meva part, intentaré que se sentin orgullosos i identificats amb l’equip. Hem de posar-hi energia. I jo, si em fan triar, prefereixo començar a casa, amb els meus”, ha continuat Álvarez, que té controlat el rival de l’estrena. “És clar que és millor quan tens imatges de Lliga, perquè a les pretemporades hi ha moltes proves i canvis. Aquests quinze dies de competició no són els ideals, però per sort no és com abans, ara hi ha vídeos de tot. El Leganés potser no està fet del tot, però ja sabem la idea i conec l’entrenador”.
Com a aspecte més positiu de l’estiu, el tècnic valora “l’energia dels joves, i també la professionalitat de molts jugadors. Igual no estan ficats al cent per cent, però tenint les seves coses agraeixo l’actitud que han mostrat”. Com a defecte, “hem de corregir força coses. Sí que és veritat que no hem sigut sòlids en el conjunt de partit. Només hem tingut estonetes bones i és un aspecte a corregir. En els minipartits, hem d’aprofitar els bons moments i controlar els dolents”. La filosofia del Girona i de Quique Álvarez és clara; després, la pràctica dirà si la teoria és bona. “M’agrada jugar, però el més important és competir. I competir no és jugar. Està molt bé tenir la pilota, però sense pilota també has de ser bo. Intento inculcar això, que han fet coses molt bones i increïbles aquests anys, però que no garanteix l’èxit. La Segona és molt dura, hem de tenir la humilitat: se’ns etiqueta de favorits, però l’únic que passarà és que ens costi més. Voldrem dominar, però hem de saber gestionar totes les fases del joc”, ha finalitzat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines