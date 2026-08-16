En Directe
Girona-Leganés (1-1): Abel Ruiz evita una plantofada de realitat per començar
Un gol agònic del davanter salva els mobles pels de Quique Álvarez, molt superiors durant tot el partit, però que es veuen sorpresos per un gran gol de Naim a l'inici del segon temps
Només un gol d'Abel Ruiz, agònic i rocambolesc, ha permès al Girona evitar una plantofada de realitat en el retorn a la Segona Divisió. Perquè, fins al minut 89, és just això el que estava vivint l'equip i el que tothom a Montilivi temia: domini aclaparador durant molts minuts, sensació de superioritat, però la incapacitat de posar-se per davant en el marcador. Sí que ho ha fet el Leganés, desaparegut durant tota la primera temps, i capaç d'esquerdar la porteria d'un qüestionat Gazzaniga a l'inici de la segona meitat amb un cacau de Naim des de casa. Tot i provar-ho de mil maneres, els gironins no se'n sortien i semblaven destinats al fracàs. Fins que ha aparegut Abel Ruiz, a tocar del temps afegit, per salvar els mobles. Un empat per començar i encara moltíssima feina per fer. A la gespa, però sobretot als despatxos.
Condicionat per les circumstàncies (als problemes físics d'uns cal sumar les incògnites generades pel futur d'altres), Quique Álvarez ha apostat per un onze que no ha deixat a ningú indiferent. Jugadors que potser l'endemà faran les maletes, com Arnau o Àlex Moreno, han sortit d'inici; també sorpreses al davant i al darrere, amb la titular dels joves Junior i Dawda. Veient la irregular pretemporada, amb resultats de tota mena i sensacions millorables, l'interrogant s'ha apoderat de Montilivi fins que l'àrbitre ha xiulat l'inici. A partir d'aleshores, ha quedat molt clar quin ha estat el guió. El Girona s'ha fet amo i senyor del partit i ha deixat en un no-res el Leganés, que semblava content amb l'empat des del primer minut i que s'ha dedicat a amuntegar futbolistes a l'hora de defensar, tot buscant alguna contra miraculosa per intentar fer mal.
La societat formada per Minsu i Àlex Moreno en banda esquerra ha funcionat a les mil meravelles. Entesa rere entesa, l'atac blanc-i-vermell del primer acte s'ha gestat sobretot en aquest costat. A l'altre, Arnau i Bryan eren menys participatius, encara que el capità ha estat el primer protagonista de la tarda. Amb la testa ha connectat una precisa centrada de Moreno i ha batut el porter visitant, però el gol ha estat anul·lat per fora de joc. Ha estat l'avís del que vindria a continuació. La d'un Girona que s'ha apoderat de la pilota, que l'ha mogut de costat a costat, i que no ha patit gens ni mica. És més, quan algun jugador del Leganés s'ha aventurat a provar fortuna, allà estava Francés o el jove Junior (s'ha guanyat els aplaudiments del públic amb alguna intervenció de mèrit, tallant l'atac del rival) per ensenyar-los que la porta estava tancada. Gazzaniga, un simple espectador.
Des del darrere fins a tres quarts de camp, tot perfecte. Morante, omnipresent, movia el joc a on tocava; Fran Beltrán, la bruíxola, marcava el ritme, secundat per Iván Martín, un altre que no se sap si continuarà a Montilivi o se n'anirà, que ha estat un xic més apagat i intermitent. Minsu s'ha fet un part de pencar, mentre Dawda, tot cor i voluntat, ha jugat molt bé entre línies, però li ha faltat instint. Perquè sí, el Girona ha triangulat molt bé i no ha patit al darrere, però sense profunditat no ha protagonitzat pas cap setge a la porteria defensada per Raúl Fernández. Fora han anat el cop de cap de Bryan i un xut exterior de Morante, mentre que un altre tir d'Àlex Moreno ha acabat a les mans del porter. La més clara, una passada interior per Bryan, que s'ha colat entrant des del darrere i no ha sabut rematar entre pals.
El que passa és que el futbol no hi entén de teories, de suposicions ni de condicionals. El Girona ha dominat clarament la primera part, sense discussió, però s'ha trobat amb un gol en contra només tornar dels vestidors i en el primer xut del rival. Així de clar. Naim, sense oposició i des de casa seva, s'ha inventat una fuetada dirigida prop de l'escaire dret que ha sorprès Gazzaniga. Si el porter ja fa temps que desperta dubtes i suspicàcies entre l'afició, només li faltava rebre un gol així. Aleshores han aparegut les presses; no pas de cop i volta, sinó de mica en mica, però l'equip, obligat a fer quelcom més, ha premut l'accelerador tot buscant porteria. Entre Bryan i Àlex Moreno han provat sort, però no hi ha hagut manera. Quique Álvarez ha mogut fitxa i ha fet entrar Abel Ruiz; també el Leganés ha fet retocs, amb tres canvis d'una tacada, just abans que Álvaro Tejero fes tremolar el pal dret de la porteria. No ha arribat el 0-2 de miracle. Passaven els minuts, el ritme augmentava i el partit es trencava. Quique ha introduït més canvis: han entrat Stuani, Justin i Asprilla. Més pólvora, tot buscant fer mal un Leganés ben ordenat, rocós, sòlid.
Amb les peces desordenades, la fatiga que ha tret el camp i tot més obert, l'allau ha estat una realitat. Abel Ruiz ha provat un xut forçat a un quart d'hora pel final, mentre que Asprilla ha topat, en dues accions calcades, amb un inspirat Raúl Fernández. Han estat les més clares del Girona fins al moment. Izan ha entrat al 80 per un Junior a qui el cos li ha dit que ja n'hi havia prou. I just quan el partit ja moria, quan els nervis estaven a flor de pell, ha arribat el gol d'Abel Ruiz. Una jugada estranya, amb una rematada que ha salvat el porter com ha caigut, abans que el 9 cacés l'esfèrica i l'enviés al fons de la porteria en un xut rocambolesc i ple de fortuna. No hi ha hagut temps per més. Taules per començar el viatge de retorn a Segona.
96' 1-1 Final del partit a Montilivi.
95' 1-1 Targeta per Pulido i falta perillosa a favor del Girona. Serà l'última.
89' 1-1 GOOOOOOOOOOOOL del Girona! Jugada rocambolesca dins de l'àrea i Abel Ruiz empata el partit gairebé sobre la botzina.
87' 0-1 Xut d'Arnau molt ben dirigit que un rival envia a córner. S'esgota el temps...
83' 0-1 Un altre canvi del Leganés. Entra Pulido al camp per Atienza, que s'ha lesionat.
80' 0-1 Entra Izan al camp per Júnior, que no pot continuar.
78' 0-1 La mateixa jugada d'Asprilla! Fuetada amb l'esquerra i gran mà de Raúl Fernández.
75' 0-1 Ara és Abel Ruiz. Passada en profunditat pel 9, que arriba forçat i xuta desviat. Continua mastegant sorra el Girona tot buscant el gol de l'empat.
73' 0-1 Asprilla! Gran xut amb l'esquerra del colombià, que topa amb una bona mà de Raúl Fernández. Ocasió clara.
72' 0-1 El Leganés esgarrapa tots els segons que pot. El cronòmetre avança i al Girona li entren totes les presses.
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Aiguaviva
- Els millors plans per fer aquest dissabte 15 d'agost
- Les xarxes socials dicten sentència: Aquesta és la millor fotografia de l’eclipsi solar
- Quim Domènech, vicepresident executiu de contingut de DAZN: 'No imagino un veritable aficionat a l’esport que no estigui abonat a DAZN
- Necrològiques del 15 d'agost de 2026
- Si veus això a la cafetera d’un bar, pensa-t’ho abans de demanar un tallat; pot ser perillós