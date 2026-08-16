En Directe
Girona - Leganés, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Leganés que es juga a l'estadi de Montilivi
Salten els jugadors de Girona i Leganés a la gespa de Montilivi. Encara hi ha seients buits a les graderies, però a poc a poc l'estadi va presentant una bona imatge. Això és a punt de començar...
Jugadors a vestidors. Deu minuts perquè comenci el Girona-Leganés.
El president Delfí Geli acompanya Javier Galiano al damunt de la gespa de Montilivi. El ja exdelegat del primer equip blanc-i-vermell rep una placa commemorativa especial per a l'ocasió. El capità del primer equip, Portu, li entrega una samarreta amb el número 12 a l'esquena. Aplaudiments dels aficionats.
De mica en mica, les graderies de l'estadi de Montilivi es van omplint d'aficionats. Els jugadors de tots dos equips ja escalfen al damunt de la gespa. Mitja hora i això començarà.
Qui arbitrarà avui? Iosu Galech Apezteguía ha estat l'escollit.
Tenint en compte l'onze i la banqueta, els jugadors descartats del Girona són els següents: Sergi Puig, David López, Van de Beek, Artero, Misehouy i Pyschur.
A la banqueta del Girona, al costat de Quique Álvarez hi haurà: Krapyvtsov, Stuani, Abel Ruiz, Viktor, Vanat, Jastin, Asprilla, Izan, Gibi, Lass, Yaakobishvili, Badia.
El Leganés també ha escollit els seus onze titulars: Raúl Fernández, Marvel, Ignasi Miquel, Lalo, Kechta, Zico, Naim, Gharbi, Soko, Atienza i Tejero.
Onze confirmat del Girona, que debutarà amb els següents jugadors: Gazzaniga, Arnau, Francés, Holmes Junior, Àlex Moreno, Fran Beltrán, Iván Martín, Morante, Bryan, Minsu i Dawda.
Bona tarda i benvinguts a Montilivi! En poc menys d'una hora, el Girona estrena la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a Segona Divisió i contra el Leganés, amb la plantilla encara a mig fer i obligat a sumar els tres primers punts per iniciar el curs de la millor manera possible.
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Aiguaviva
- Els millors plans per fer aquest dissabte 15 d'agost
- Les xarxes socials dicten sentència: Aquesta és la millor fotografia de l’eclipsi solar
- Quim Domènech, vicepresident executiu de contingut de DAZN: 'No imagino un veritable aficionat a l’esport que no estigui abonat a DAZN
- Necrològiques del 15 d'agost de 2026
- Si veus això a la cafetera d’un bar, pensa-t’ho abans de demanar un tallat; pot ser perillós