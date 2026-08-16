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Girona - Leganés, en directe (0-0)

Segueix en directe la narració del partit Girona - Leganés que es juga a l'estadi de Montilivi

Els jugadors del Girona celebren un gol, en una imatge d'arxiu.

Els jugadors del Girona celebren un gol, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

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Carles Rosell

Carles Rosell

Girona
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