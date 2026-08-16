Quique Álvarez: "Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se"
L'entrenador del Girona ha explicat el cas amb l'ucraïnès
Quique Álvarez ha dit que "l'anàlisi l'has de fer en fred, però si vas perdent i empates al noranta, l'empat és bo. Hem fet un partit per guanyar, però això és futbol; en els moments bons no hem estat encertats. Ens enduem un punt que pot tenir un sabor amarg, però que crec que és positiu. Reforça l'equip, el treball que han fet i les ganes que han posat. Hi ha hagut coses molt positives".
Respecte a Montilivi, ha explicat que "l'afició ha estat de deu. No estava ple, però gairebé. Ens ha ajudat molt, he sentit el suport de la gent. No puc més que agrair-ho i felicitar-los".
"Vaig dir que jugarien els jugadors que veia millor, i la cosa va per aquí, no per un altre lloc. He posat als que crec que donarien energia i mentalment hi eren. Ho han fet i estic contentíssim per tots. Hem de reforçar el grup i estar junts", ha contestat, a la pregunta dels zero minuts de Vanat i Tsygankov. "Ell estava convocat i no ha volgut canviar-se"
D'Abel Ruiz, ha explicat que "espero que el gol li serveixi. De mica en mica, ha anat agafant ritme i està treballant bé. Ens pot donar molt. Quan ha sortit, li he dit que marcaria".
Paraules de l'entrenador també per a Junior i Morante. "No m'agrada parlar de jugadors en especial, però Junior s'ho ha guanyat a pols. Ja heu vist el rendiment; per la seva edat, és complicat de veure. És molt madur i competitiu, estic encantat. Morante? Va tenir un problema que no el va deixar estar amb nosaltres, però ens ha de donar molt. Ha acabat mort, estava rebentat. Vull jugadors així, que ho deixin tot. I, a part, té un gran desplaçament, és honrat i treballa molt".
"El marge de millora està en la finalització. Amb aquest volum de possessió, hem de tenir més encert. Hem fet coses molt bé, però la primera part ha estat molt bona, no hem deixat xutar al rival. A la segona sí que ens hem precipitat i ens han fet algun contraatac, però hem atacat força. Ja entraran, hem de seguir treballant. Encara estem lluny, però la imatge de l'equip m'agrada. Ara, hem de créixer en aquesta direcció", ha descrit Álvarez.
Yáser Asprilla ha tingut bons minuts al tram final. "Li va costar a la pretemporada, però fa dues setmanes que entrena molt bé i el veig implicat. Vol la pilota i és valent, és un jugador diferent. Qui vulgui estar i sumar, jo encantat".
Sobre David López, "es va fer una petita lesió. No podíem arriscar que anés més lluny". I d'Arnau va dir que "desconec si és el seu últim partit. No amagaré que pot sortir, però ha estat professional.
Amb Minsu i Dawda, avui titulars, va pujar a Segona RFEF amb el filial. "La pedrera del Girona treballa bé i hi ha bons futbolistes. Ens han ajudat, han fet un bon partit els dos, també Jastin, Junior i Arnau. Si estan aquí és perquè sumaran".
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