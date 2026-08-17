Les línies vermelles que no es poden traspassar segons el Jovent Gironí i la Federació de Penyes del Girona
El grup d'animació acusa Viktor Tsygankov de ser un "desagraït" i "deshonrat" per negar-se a jugar ahir
La negativa, revelada per Quique Álvarez, de Viktor Tsygankov de voler-se vestir i estar a la banqueta ahir en el partit contra el Leganés continua portant cua. Després que ahir i tot el dia d'avui, el cas fes bullir les xarxes i totes les converses entre els aficionats, aquest vespre han estat el Jovent Gironí i la Federació de Penyes qui hi han dit la seva. Tots dos han parlat de "traspassar línies vermelles". D'una banda, el grup d'animació ha penjat un comunicat en què acusa Tsygankov de "desagraït" i "deshonrat". "Qui no vulgui estar al club, que pagui i que se'n vagi", continua l'escrit dedicat a l'ucraïnès i qualsevol altre jugador que "segueixi els seus passos". En aquest sentit, el grup demana una resposta "pública, clara i contundent" per "defensar la dignitat de la institució".
De la mateixa manera, la Federació de Penyes del Girona ha fet públic el seu malestar pel cas Tsygankov i preocupació per la situació que viu el club a manca de quinze dies de tancar-se el mercat. "Quan un jugador forma part del Girona FC, té una responsabilitat amb el club i amb tota la gent que hi ha darrere. La samarreta del Girona no és només una peça de roba: representa una història, una ciutat, una afició i milers de persones que han estat al costat de l’equip en els bons i en els mals moments. Per això, considerem especialment greu qualsevol actitud que pugui interpretar-se com una falta de compromís amb l’equip i amb l’afició. Les decisions sobre el futur professional pertanyen a cadascú, però mentre es formi part de la plantilla del Girona FC, el compromís i el respecte han de ser irrenunciables". Les penyes, alhora, destaquen el compromís dels jugadors que, tot i saber que tenen moltes possibilitats d'anar-se'n, van jugar i mostrar el seu compromís.
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