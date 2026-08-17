Tsygankov: "Algun dia parlaré"
El jugador ucraïnès fa una publicació misteriosa a les xarxes on deixa clar que el club no el deixa parlar i que tard o d'hora ho acabarà fent
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Sense jugar ni ser a la banqueta, malgrat que estava convocat, Viktor Tsygankov, va ser el gran protagonista del partit d'ahir del Girona contra el Leganés. L'extrem ucraïnès no va voler vestir-se de curt i va guanyar-se una col·lecció de crítiques des de tots els sectors de l'entorn blanc-i-vermell. Aquest vespre, Tsygankov hi ha dit la seva en una publicació a les xarxes socials. Primer, ha penjat unes captures de missatges en què deixa clar que el club li prohibeix parlar sense el seu consentiment per, al final, escriure un missatge literal. "Algun dia parlaré".
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