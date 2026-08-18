Del compromís de Fran Beltrán a les sortides pendents d’Arnau i Àlex Moreno
El Rayo negocia pel lateral penedesenc mentre que l’acord amb el València pel maresmenc és més a prop
El migcentre madrileny envia un missatge a les xarxes on deixa clar la seva voluntat de quedar-se
L’incendi que va suposar la presència de Viktor Tsygankov a la llotja abans-d’ahir a Montilivi es va atiar al final del partit contra el Leganés quan Quique Álvarez va revelar que l’ucraïnès, que constava a l’acta arbitral, no s’havia volgut vestir de curt ni per asseure’s a la banqueta. La situació de Tsygankov és diferent a la de la resta dels seus companys, alguns dels quals també tenen la voluntat de deixar Montilivi com és el cas d’Arnau Martínez, però que es va buidar al camp, com ha fet sempre. N’hi ha més que poden sortir, tot i que no és tan clar com són els casos d’Àlex Moreno, Iván Martín i Donny Van de Beek. El penedesenc també va complir a un nivell notable contra el Leganés malgrat durant tota la setmana passada el seu fitxatge pel Rayo Vallecano, que no està descartat, estava molt calent. Iván Martín també va ser titulra amb uns quants equips al darrere. Per la seva banda, Van de Beek va ser descartat perquè el tècnic va considerar que no estava centrat per jugar.
A partir d’aquí, malgrat la bogeria del mercat, la resta no s’haurien de moure. Ni Bryan Gil, ni Abel Ruiz ni Fran Beltrán. El madrileny va llançar un missatge ben clar a les xarxes on ratificava el compromís amb l’equip per aquesta temporada. «Junts cap a un únic objectiu», piulava a X. Tota una declaració d’intencions que es quedarà a Montilivi.
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