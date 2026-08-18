El Girona fa oficial el fitxatge de Mumin a cost zero
El central ghanès firma per tres temporades, fins al 2029, després de superar amb èxit les proves mèdiques
Abdul Mumin estava lliure i tenia cartell per jugar a Primera divisió, però ha preferit acceptar el repte de retornar el Girona a la màxima categoria del futbol estatal. El club blanc-i-vermell ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge del central ghanès, de 28 anys, per a les properes tres temporades, fins al 2029, després d'acabar contracte amb el Rayo Vallecano, on hi ha jugat els darrers quatre cursos, el passat 30 de juny i, per tant, arribar a cost zero a Montilivi. El jugador feia dies que era a la ciutat per tal d'avançar en les negociacions per poder-se incorporar al conjunt gironí com més aviat millor i, un cop superades amb èxit les proves mèdiques -un aspecte al qual s'hi ha posat un èmfasi especial perquè la seva carrera ha estat marcada darrerament per una greu lesió de genoll que va patir el 2025-, ahir es va tancar definitivament entre totes les parts l'acord que s'ha anunciat públicament avui.
El fitxatge de Mumin permetrà resoldre part dels problemes defensius de l'equip de Quique Álvarez, que fins ara comptava només amb Alejandro Francés i David López de centrals del primer equip arran de la marxa de Daley Blind i Vitor Reis. En l'estrena a la lliga contra el Leganés (1-1), d'altra banda, va debutar el jove Holmes Junior, de només 17 anys, perquè el barceloní va ser baixa d'última hora i va deixar molt bones sensacions a l'eix de la defensa demostrant tenir personalitat tot i la manca d'experiència al futbol professional.
Dubtes sobre el seu estat físic
Agafant-se als resultats de les proves mèdiques, el Girona confia fer un salt de qualitat amb la incorporació de Mumin malgrat els pocs minuts que va tenir la temporada passada per la greu lesió de genoll i els dubtes sobre el seu estat físic que l'han perseguit durant tot l'estiu. Diversos periodistes van informar que el central ghanès, que va formar part de l'expedició del seu país al Mundial tot i no tenir participació, havia de fitxar pel Celta i finalment el club gallec s'hauria fet enrere perquè no hauria superat les proves mèdiques, cosa que el mateix futbolista va desmentir en una piulada a X. "El central ghanès, de 28 anys, arriba lliure i s’afegeix al projecte blanc-i-vermell amb un contracte per tres temporades amb l’objectiu d’aportar solidesa, contundència i experiència al centre de la defensa", ha apuntat el club blanc-i-vermell en el comunicat.
Format a l'acadèmia Right to Dream de Ghana i amb passat al Nordsjælland danès, al Vitoria Guimaraes portuguès i al Rayo, Mumin es converteix ara en el quart fitxatge d'un Girona que té com a principal objectiu l'ascens a Primera després dels anuncis d'Oleksandr Pyshchur, Izan González, Iván Morante i Unai Hernández i el salt al primer equip de Sergi Puig, Minsu i Jastin. "Amb aquesta incorporació, el Girona reforça una demarcació que ha experimentat diversos canvis aquest estiu i incorpora un futbolista amb experiència a LaLiga, capacitat física i marge per consolidar-se com una peça important de la defensa blanc-i-vermella", s'ha afegit en la nota.
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