Necrològiques
L’Ajax de Míchel és el club que més sedueix Ounahi
El mitjapunta marroquí no va ser convocat dissabte contra el Leganés i el seu futur és lluny de Montilivi
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Quique Álvarez ja va assegurar dissabte que Azzedine Ounahi no entraria a la convocatòria contra el Leganés perquè encara no estava bé de forma. El marroquí va ser el darrer a tornar de les vacances perquè va disputar el Mundial i no estava disponible pel partit. En aquest sentit, el futur d’Ounahi sembla clar que és lluny de Montilivi. Té cartell i el Girona en vol fer calaix. De moment, segons la SER, equips d’Aràbia Saudit, el Hull City i, sobretot, l’Ajax de Míchel són els més interessats. La possibilitat de tornar a treballar amb Míchel sembla que agafa força.
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