Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RipollTsygankovresidència Creu de Palaumosquit tigre GironaEnredados GironaRyanairHayden Panettiereagenda Girona
instagramlinkedin

L’Ajax de Míchel és el club que més sedueix Ounahi

El mitjapunta marroquí no va ser convocat dissabte contra el Leganés i el seu futur és lluny de Montilivi

Azzedine Ounahi, durant un entrenament aquesta pretemporada a Vilablareix

Azzedine Ounahi, durant un entrenament aquesta pretemporada a Vilablareix / Girona FC/Nuri Marguí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Quique Álvarez ja va assegurar dissabte que Azzedine Ounahi no entraria a la convocatòria contra el Leganés perquè encara no estava bé de forma. El marroquí va ser el darrer a tornar de les vacances perquè va disputar el Mundial i no estava disponible pel partit. En aquest sentit, el futur d’Ounahi sembla clar que és lluny de Montilivi. Té cartell i el Girona en vol fer calaix. De moment, segons la SER, equips d’Aràbia Saudit, el Hull City i, sobretot, l’Ajax de Míchel són els més interessats. La possibilitat de tornar a treballar amb Míchel sembla que agafa força.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents