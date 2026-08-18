La motivació del retorn d'Unai al Girona: "Sempre he tingut l'objectiu de debutar al primer equip"
El director esportiu Quique Cárcel explica que l'acord amb l'Al-Ittihad per la cessió del mitjapunta inclou una opció de compra obligatòria si s'aconsegueix l'ascens i juga un mínim de minuts
"Vaig marxar jove", recordava un Unai Hernández encara amb l'espina clavada de no haver pogut debutar mai amb el primer equip del Girona després d'haver-se format al futbol base blanc-i-vermell durant set temporades des d'aleví fins a juvenil. Va estar a punt de fer-ho el gener de 2022, quan Míchel Sánchez el va convocar en un partit de lliga contra l'Osca en l'anterior etapa a Segona divisió. Aquesta ha estat la gran motivació del mitjapunta de Malgrat de Mar, de 21 anys, per tornar a Montilivi un cop experimentada de prop l'elit amb el Barça -va incorporar-se al juvenil A i al filial blaugrana, però també va estrenar-se amb el primer equip en un amistós de pretemporada- i amb l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita, club que l'ha cedit al conjunt gironí fins al final de curs. "El meu objectiu quan vaig venir al Girona sempre havia sigut poder debutar amb el primer equip. No vaig poder fer-ho. També vaig marxar jove. Aquests anys a fora m'han servit per agafar molta experiència, també a nivell professional. He estat a bons clubs on he pogut millorar a nivell esportiu i personal. Això m'ha ajudat per poder tornar aquí a Girona sent millor futbolista", ha assegurat Unai en la roda de premsa de presentació com a nou jugador del Girona. Tal com ha explicat el director esportiu Quique Cárcel, l'acord amb l'Al-Ittihad inclou una opció de compra obligatòria si s'aconsegueix l'ascens a Primera divisió i juga un mínim de minuts establerts al contracte.
"Hi havia altres equips, però quan va sortir l'opció de venir aquí al Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. És el club perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Havia de tornar a casa, que és Girona. Estic molt feliç de poder tornar a ser aquí i defensar aquests colors", ha reconegut el jugador. Connectat i convençut de voler jugar a Montilivi, tal com demana Quique Álvarez, com el que més, Unai ha comentat que "he parlat poc amb el míster, però les nostres converses han estat més sobre com estic i com em trobo. Cada dia m'ho està preguntant. Ara és un procés d'adaptació, crec que ja sé què vol de mi sense que m'ho digui". En aquest sentit, el tècnic està pendent de poder comptar amb ell per a la convocatòria del partit d'aquest divendres davant el Còrdova després que seguís l'estrena contra el Leganés (1-1) des de la llotja de Montilivi. "Vinc d'estar una mica aturat, crec que encara em falta un xic de rodatge. És normal. No sé si hi podré ser a Còrdova, estic treballant al màxim per posar-me a to. Al partit de l'altre dia vam ser superiors; vaig veure un equip amb personalitat que li agrada tenir la pilota, colla a dalt i això em beneficia. Crec que puc aportar molt a l'equip", ha dit. Alhora, ha apuntat que "m'agrada més ocupar la posició de mitjapunta, però també puc jugar tirat a la banda anant cap a dins. En les dues posicions crec que puc ajudar a l'equip".
Sobre els primers dies amb l'equip, Unai ha dit que "el vestidor m'ha rebut molt bé. També hi ha força gent que conec i que havia coincidit abans. Ha estat una rebuda molt bona. Hi ha un ambient bo, la veritat. L'objectiu és òbviament tornar a Primera, però també jugar un bon futbol i gaudir tots junts com a equip".
Subscriu-te per seguir llegint
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Mercenaris a Montilivi
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia