Queixes pel servei de busos cap a Montilivi
Diversos usuaris denuncien el mal funcionament de la línia diumenge passat abans del partit contra el Leganés
Més d’un seguidor del Girona es va perdre els primers minuts del partit del Girona de diumenge passat contra el Leganés. No pas perquè fes salat o s’equivoqués d’hora, sinó perquè segons diversos testimonis, els autobusos encarregats de transportar els aficionats a Montilivi anaven desbordats. Això és el que es va viure a la parada de Mas Gri, on cap a les sis del vespre, una hora abans del començament del partit i una llarga cua de gent esperant, va arribar un bus que no va poder carregar tothom cap al camp. Mitja hora ben bona més tard en va arribar un altre que va començar a fer pujar gent sense ordre de cua fet que va provocar el caos enmig de les protestes. Veient que no hi cabia tothom, el conductor va obrir les portes i la vintena d’aficionats que havia quedat a fora va pujar de la manera que va poder per anar fins a l’estadi ben anxovats. Fins i tot un seguidor va resultar ferit. Alguns dels usuaris es van queixar de l’actitud del conductor i, sobretot, de la reducció de la freqüència i nombre de busos. El club ja ha rebut les queixes de diversos seguidors a través de correu electrònic on mostren la discomformitat del servei en el primer dia de funcionament de la temporada.
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