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El central Holmes Junior, renovat fins al 2029

El reusenc, de disset anys, va debutar diumenge al futbol professional amb el Girona

Junior, diumenge contra el Leganés

Junior, diumenge contra el Leganés / Girona FC

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona s'ha avançat a possibles pretendents i ha lligat la renovació de Holmes Junior dos anys, fins al 2029. El central reusenc, que acaba de complir disset anys, és la gran sensació de l’estiu i va debutar en el futbol professional en l’empat contra el Leganés. Junior va arribar el 2025 i està en total dinàmica de primer equip.

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