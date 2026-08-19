El central Holmes Junior, renovat fins al 2029
El reusenc, de disset anys, va debutar diumenge al futbol professional amb el Girona
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El Girona s'ha avançat a possibles pretendents i ha lligat la renovació de Holmes Junior dos anys, fins al 2029. El central reusenc, que acaba de complir disset anys, és la gran sensació de l’estiu i va debutar en el futbol professional en l’empat contra el Leganés. Junior va arribar el 2025 i està en total dinàmica de primer equip.
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