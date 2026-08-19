Quique Álvarez: "No valorem cap moviment a la porteria"
El Girona viatjarà a Còrdova amb molts interrogants: sense els fitxatges (Unai i Mumin), però segurament amb els laterals (Arnau i Àlex Moreno) i el davanter Vanat
La convulsa situació que viu la plantilla ha acaparat la compareixença de Quique Álvarez prèvia al partit de divendres contra el Còrdova. “Sempre es parla del mateix. Que el mercat estigui obert provoca aquestes coses. No és fàcil, no m’amagaré. Parlo molt amb els jugadors i em toca escollir qui està més connectat amb l’equip. És el que tenim, és el que hi ha. També pot passar que jugadors connectats poden canviar d’opinió. Aquí hi ha la meva feina per escollir els que cregui que poden donar més rendiment”, ha dit Quique Álvarez, que intenta ser optimista. “Veig bé a la plantilla, hem fet teràpia. Hi ha capitans amb molta experiència que m’estan ajudant molt. Ho estem portant amb naturalitat, sabent que l’important és el grup, que ha de ser fort”.
El principal conflicte recau en la figura de Tsygankov, que no s’està ni entrenant. L’entrenador ha esquivat la bala. “Ja em va tocar parlar l’altre dia, i el club ja va dir la seva. Jo no vull dir res més, prefereixo pensar en el Còrdova”. S’entén que l’ucraïnès no viatjarà, però no serà l’únic. Hi ha molts noms amb un interrogant, començant per Ounahi. “Fins ara, no estava disponible perquè va arribar tard. Hi ha molts casos especials, però si no ha sortit i està convençut que pot ajudar-nos, vindrà”. Seguim amb Vanat. “No hi ha cap enfrontament, no va entrar al camp contra el Leganés a causa d’una confusió. Jo haig de sentir que físicament i mentalment estan connectats, i la seva situació va per aquí. Ell ha entrenat molt bé i, si no passa res, estarà convocat”, ha afegit Álvarez.
Els que no hi seran són els nous fitxatges. “Unai i Mumin vindran a sumar, estic content. Els falta condicionament i és complicat que siguin a Còrdova. Venen de no entrenar gaire; fins i tot Unai ha perdut molts quilos i necessita recuperar”. David López, absent l’altre dia, també té complicat arribar. “Està millorant, però és just. Veurem com està, tot i que els terminis són ajustats. De moment, no està del tot descartat”, ha opinat l’entrenador del Girona.
La bona notícia és que els laterals Arnau Martínez i Àlex Moreno tenen números per ser-hi, perquè les seves negociacions per sortir continuen encallades. “Tot i la situació que tenen, han demostrat un gran nivell d’entrenament i de disposició cap a mi, i no ha canviat pràcticament res. Tenint el partit tan d’hora, crec que estaran en la convocatòria”.
Gazzaniga i deu més
Preguntat per la situació a la porteria, Álvarez va dir que “vaig tenir una conversa amb Gazzaniga els primers dies, i m’ha demostrat que vol quedar-se i intentar tornar l’equip a Primera. No valorem cap moviment. Tots tres estan predisposats a ser al Girona”.
El tècnic també ha dit que “espero que no quedi res pendent i que l’1 de setembre tot estigui cobert, encertem en el que ens falti i que qui es quedi, es quedi per sumar. No és fàcil, però contra el Leganés l’equip ja va respondre. Estem units i hem de créixer en aquest camí. Sabem que ens queden deu dies de patiment de mercat, però qui es quedi al Girona ha d’estar enfocat en el Girona”.
Per acabar, el Còrdova. “Ens trobarem un equip molt complicat i ben treballat, des que hi ha Iván Ania i van pujar han fet uns anys a Segona molt bons. Roba molt a camp contrari, l’any passat va ser l’equip de mitjana que més va xutar. És molt valent i ens incomodarà molt. Estic insistint molt que serà un duel molt dur, perquè el Còrdova va amunt a buscar el rival i sap el que es fa amb la pilota, a més que arriba a molta gent a l’àrea. Ens tocarà suar. És dels més fotuts de la categoria i, a més, van perdre el primer dia i jugaran a casa. En els primers minuts l’any passat va marcar molts gols. Les estadístiques ja diuen el que és. Haurem d’estar molt bé en fase defensiva i amb pilota per fer-los mal”, ha contestat Álvarez, que remarca que “la Lliga és molt llarga, recordo casos de clubs que van guanyar els cinc primers partits i després van anar cap avall, i a l’inrevés. Sempre és millor sumar i no veure’t a baix, aquesta és la idea. Fins al juny, ni per un costat ni per l’altre, se sabrà res. Però si em dones a escollir, prefereixo començar bé. Contra el Leganés va ser una llàstima, vam fer coses per guanyar i no vam poder”.
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