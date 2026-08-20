Arnau i Àlex Moreno viatgen a Còrdova; Tsygankov, no
Els dos laterals entren en una convocatòria on també hi és Van de Beek però no el migcampista ucraïnès, a qui el club ha obert un expedient
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Girona surt avui cap a Còrdova amb gairebé tots els jugadors disponibles que té Quique Álvarez. No hi són els dos darrers fitxatges, Unai Hernández ni Mumin, ni tampoc Iván Martín, pendent de tancar el seu traspàs al Racing. Sí que viatgen, per contra, Arnau Martínez i Àlex Moreno, que continuen a l'espera de si es cristal·litza alguna de les ofertes que el club ha rebut per ells. Donny Van de Beek és la novetat en una llista on no hi és Tsygankov, a qui el club ha expedientat per no voler vestir-se de curt diumenge passat contra el Leganés. David López i Portu, lesionats, i Ounahi, també són baixa.
Subscriu-te per seguir llegint
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any