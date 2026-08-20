Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Iván Martín: del Girona al Racing per 3 milions

L'operació inclou un milió més en variables i un 20% d'una futura venda

Iván Martín, en l'amistós contra el Sabadell de l'estiu

Iván Martín, en l'amistós contra el Sabadell de l'estiu / Girona FC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Comença l'operació sortida al Girona: Iván Martín, integrant de l'ascens a Tenerife, ja s'ha acomiadat del vestidor i signarà pel Racing de Santander. El traspàs s'ha tancat en 3 milions més 1 en variables i el 20% d'una futura venda.

El migcampista bilbaí començava la seva sisena temporada a l'entitat, en què ha disputat 163 partits i ha marcat 9 gols. El més destacat, sense dubte, l'aconseguit contra l'Atlètic de Madrid en el temps de descompte durant la temporada en què els gironins van acabar tercers i es van classificar per a la Lliga de Campions.

Notícies relacionades

Martín va ser un dels futbolistes que, durant el debut de diumenge contra el Leganés, no va esborrar-se i va sortir a l'onze titular, tot i tenir present que intentaria abandonar l'entitat abans del tancament del mercat de fitxatges.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents