L’operació sortida del Girona comença de veritat
Iván Martín marxa al Racing per 3 milions més 1 en variables i un 20% de futura venda, i Minsu podria deixar 10 milions a la caixa
Comença l’operació sortida al Girona: Iván Martín, integrant de l’ascens a Tenerife, es va acomiadar del vestidor i signarà pel Racing de Santander. El traspàs es va tancar en 3 milions més 1 en variables i el 20% d’una futura venda. L’altre gran protagonista del dia és Minsu Kim que, tot i viatjar a Còrdova, podria confirmar de manera imminent la seva sortida del club. L’entitat vol el total de la clàusula del coreà, de 10 milions. El destí del futbolista apunta al Rangers escocès.
El primer moviment va tenir lloc al matí amb l’adéu d’Iván Martín, que en comptes de fer les maletes cap a Andalusia, les va fer per continuar a Primera Divisió. El migcampista bilbaí començava la seva sisena temporada a l’entitat, en què ha disputat 163 partits i ha marcat 9 gols. El més destacat, sense dubte, l’aconseguit contra l’Atlètic de Madrid en el temps de descompte durant la temporada en què els gironins van acabar tercers i es van classificar per a la Lliga de Campions.
Martín va ser un dels noms que, durant el debut de diumenge contra el Leganés, no va esborrar-se i va sortir a l’onze titular, tot i tenir present que intentaria abandonar l’entitat abans del tancament del mercat de fitxatges. L’operació, pel que fa a l’aspecte econòmic, deixa un balanç positiu a la caixa forta del Girona: la inversió, el 2023, quan formava part del Vila-real, va ser de 2 milions. El futbolista de 27 anys i que acabava contracte el 2028, no només ha donat un rendiment magnífic durant la part més gran de la seva trajectòria a Montilivi, sinó que marxa per un preu més alt.
Si fa no fa igual passa amb Minsu Kim, un jugador que va aterrar al planter blanc-i-vermell el 2022, procedent de la Damm. El coreà, també titular en la primera jornada de Lliga, acaba contracte el pròxim estiu i havia engegat converses per a la renovació, tal com ha fet Jastin Garcia. Amb cap dels dos hi ha llum verda per ampliar el vincle.
Pel jugador s’han interessat diversos clubs, com el Trabzonspor turc i el Rangers, que, tal com va avançar la Cadena Ser, és qui sembla que es farà amb els seus serveis. La decisió final serà del jugador.
La llista de fugues és llarga: a Còrdova no va viatjar Azzedine Ounahi, que és la venda amb la qual el Girona espera ingressar més diners. El marroquí, revalorat gràcies a la seva actuació al Mundial, no vol jugar a Segona amb el Girona i estudia diferents propostes de l’estranger. Entre elles, hi ha l’interès de Míchel Sánchez per endur-se’l a l’Ajax en el seu nou projecte a la banqueta.
Més noms: Yáser Asprilla. El colombià, que sí que va entrar en la convocatòria per al partit de divendres, malgrat la bona actitud mostrada contra el Leganés, en què va actuar de revulsiu i va agitar positivament el tram final, també té números per marxar de Catalunya, però des dels despatxos s’està posant resistència. El periodista Pipe Sierra va informar del fet que al fitxatge més car de la història del Girona, que va costar 18 milions més variables, el volen a França, el Cèltic, el València i el Lecce.
I els fitxatges?
Davant el catàleg de baixes que hi haurà a Montilivi els pròxims dies, algú hauria d’arribar. La Cadena Ser va confirmar que hi ha un acord absolut amb el central portuguès de 18 anys Mauro Furtado (Benfica), però que la prioritat continua sent el defensa de l’Atlètic de Madrid Dani Martínez, titular en l’estrena dels matalassers contra el Màlaga. Els clubs i el jugador ja tenen una entesa, però de moment el Cholo Simeone no l’ha deixat sortir.
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