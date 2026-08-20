El representant d'Arnau diu que ha demostrat "amor pel Girona" i que es mereix "respecte i comprensió"
El defensa maresmenc continua pendent d'una possible sortida abans que no es tanqui el mercat
La imminent arribada de Pablo Maffeo al València ha fet que Arnau Martínez ja no sigui una prioritat per al conjunt del Túria. El defensa del Girona, titular diumenge passat contra el Leganés, continua pendent del seu futur mentre el mercat està obert. En aquest sentit, malgrat que Quique Álvarez ha inclòs el maresmenc a la convocatòria per jugar demà a Còrdova, el representant del jugador ha parlat del cas a Marca, Angelo Lanzilotti.
L'agent no entén l'immobilisme del Girona, que compta amb ell i es fa fort demanant els vuit milions de la clàusula però alhora no ha fet cap oferta per renovar el jugador, que acaba contracte el 2027. "El Girona vol que es quedi, però a més a més mai ha engegat negociacions per renovar el contracte", diu. Lanzilotti recorda que Arnau es mereix "una mica de respecte i comprensió" per part del club, que ja va refusar una oferta important pel jugador temps enrere. "Estem visquent una situació d'estancament davant la passivitat del Girona. Arnau és un noi educat, mai molesta, té un sentit de pertinença fora del comú, però el club no entén que està vivint un moment crucial i vital de la carrera".
Lanzilotti recorda que Arnau "sempre ha demostrat tot el seu amor pel Girona, des del primer dia. És el capità de l'equip, amb fets i no sols amb paraules. La seva professionalitat i la seva inclinació a la samarreta van més enllà d'un simple braçalet" i ha recordat que la durant la setmana prèvia al decisiu partit contra l'Elx per la salvació la temporada passada va estar ingressat per un virus i va jugar, i marcar, igualment.
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