Un Girona agafat amb pinces confia sortir viu de Còrdova
El conjunt gironí encara l’exigent visita a l’Arcángel sense Tysgankov i amb la incertesa que genera l’enrenou de més possibles sortides
Esquivada per poc la primera bala en l’estrena gràcies a un empat de mínims contra el Leganés (1-1) a Montilivi, el Girona debuta avui a domicili a Còrdova. Una visita feixuga i complicada i més en l’impàs d’incertesa que viu l’equip mentre no es tenqui el mercat. Deu dies queden de bogeria col·lectiva en què el director esportiu Quique Cárcel ha de definir la plantilla definitiva d’un equip que avui aterra al Nuevo Arcángel agafat amb pinces i amb els mateixos problemes, o més, que diumenge passat. D’una banda, els darrers fitxatges, Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt per jugar mentre que, de l’altra, Quique Álvarez perd un dels titulars contra el Leganés, Iván Martín, que ja és a Santander per fitxar pel Racing. A més a més, Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu -i algun altre- continuen expectants a veure si es tanca el seu traspàs a algun altre equip mentre el cas Tsygankov es manté ben viu amb l’expedient obert per part del club davant la negativa de l’ucraïnès a vestir-se de curt diumenge passat. Si és que en les hores prèvies al partit no s’accelera alguna de les operacions obertes, Arnau, Àlex Moreno i, qui ho té més a prop, Minsu es perfilen titulars aquest vespre. Van de Beek entra en una convocatòria on no hi són els lesionats David López i Portu ni Ounahi, Pyschur i Misehouy. Quin panorama!
L’onze d’avui està farcit d’incògnites i de problemes. Si Arnau i Moreno poden jugar, perfecte; si no, compte perquè els relleus haurien de ser els joves del filial Gibert Jordana i Guillem Badia. L’altra incertesa és qui ocuparà la vacant d’Iván Martín. Qui té més números de jugar amb Fran Beltrán i Iván Morante seria Izan González. Si Minsu no juga, Asprilla entraria. Pert part andalusa, Iván Ania podria fer debutar el darrer fitxatge, Budesca, cedit pel Vila-real i només té les baixes d’El Jebari, Adilson i Fomeyem.,
Una plaça maleïda
El Girona torna a Còrdova nou anys després. El darrer cop va ser en la darrera jornada del curs f2016-17, ben bé després del primer ascens. El partit va acabar amb derrota (2-1, gol de Felipe Sanchón), el resultat més habitual del Girona a l’Arcángel, on no ha guanyat mai: nou derrotes i només tres empats.
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