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El Girona posa a la venda el peluix solidari de la Canya

El club informa que destinarà cinc euros de cada venda a la seva fundació

La Canya, mascota del Girona.

La Canya, mascota del Girona. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Girona

El Girona ha presentat aquest dimarts el peluix de la Canya, la seva mascota, el qual ha estat ideat com un producte solidari per donar suport als projectes socials de la Fundació Girona FC 1930. El club ha explicat que per cada unitat venuda es destinaran cinc euros a la fundació amb l'objectiu de contribuir a les accions vinculades a la inclusió, el benestar, l'educació en valors i el compromís amb el territori. El peluix té un preu de 24,95 euros i es pot trobar a les botigues oficials del Girona.

La Canya és la gossa oficial del Girona des de la temporada 2022-23 i en tot aquest temps s'ha convertit en una figura molt estimada per a l'afició, especialment per als més petits, sent a més a més un símbol propi del club gironí.

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