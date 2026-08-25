Javier Boñar, lateral dret del filial de l'Atlètic, serà blanc-i-vermell
El Girona lliga el substitut d'Arnau, que serà traspassat al València
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Mentre resol el futur de futbolistes amb cartell com Ounahi, Tsygankov, Arnau Martínez o Àlex Moreno, Quique Cárcel també ha de trobar-los substitut. Després que el València hagi apujat l’oferta per tancar el fitxtage del lateral dret maresmenc, que jugarà a Mestalla a canvi de cinc milions fixos més un en variables i un percentatge d’una futura venda, el director esportiu del Girona ja ha lligat el seu relleu. Javier Boñar, defensa del filial de l’Atlètic de 21 anys, serà traspassat al club blanc-i-vermell, segons ha avançat el periodista Matteo Moretto. El madrileny va debutar el curs passat a Primera Divisó amb els matalassers.
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