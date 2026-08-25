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Javier Boñar, lateral dret del filial de l'Atlètic, serà blanc-i-vermell

El Girona lliga el substitut d'Arnau, que serà traspassat al València

Boñar, en un partit amb el primer equip de l'Atlètic.

Boñar, en un partit amb el primer equip de l'Atlètic. / Atlético de Madrid

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Mentre resol el futur de futbolistes amb cartell com Ounahi, Tsygankov, Arnau Martínez o Àlex Moreno, Quique Cárcel també ha de trobar-los substitut. Després que el València hagi apujat l’oferta per tancar el fitxtage del lateral dret maresmenc, que jugarà a Mestalla a canvi de cinc milions fixos més un en variables i un percentatge d’una futura venda, el director esportiu del Girona ja ha lligat el seu relleu. Javier Boñar, defensa del filial de l’Atlètic de 21 anys, serà traspassat al club blanc-i-vermell, segons ha avançat el periodista Matteo Moretto. El madrileny va debutar el curs passat a Primera Divisó amb els matalassers.

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