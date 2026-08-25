Míchel s’oblida (per ara) d’Ounahi i la seva sortida es troba en un punt mort
El futur del marroquí és lluny de Montilivi, però les possibilitats que acompanyi Blind i Tsygankov a l’Ajax minven en l’última setmana de mercat
Té propostes de l’Aràbia Saudita i la Premier
Ja fa tres setmanes que Azzedine Ounahi es va reincorporar al Girona, un cop finalitzades les vacances després de la participació al Mundial 2026, però encara no ha entrat a cap convocatòria de Quique Álvarez. L’entrenador va deixar-lo fora primer en els amistosos contra el Sabadell i el Nàstic i posteriorment en els dos primers partits de Lliga contra el Leganés i el Còrdova perquè encara no estava bé de forma. Sabedor que l’internacional amb Marroc és un dels «casos especials» del mercat, el club blanc-i-vermell li va posar el cartell de transferible de seguida que es va consumar el descens i al llarg d’aquest estiu ha despertat l’interès de conjunts de Primera Divisió, l’Aràbia Saudita o la Premier League. El que més seduïa al jugador, no obstant això, era l’Ajax de Míchel. La possibilitat de tornar a treballar amb el tècnic de Vallecas havia agafat força la setmana passada, però res més lluny de la realitat. El mitjapunta, de 26 anys, ha deixat de ser un objectiu prioritari per al club d’Amsterdam i la seva sortida de Montilivi es troba ara mateix en un punt mort, segons una informació del mitjà neerlandès Voetbal International.
L’arribada de Julian Brandt com a agent lliure després de desvincular-se del Borussia Dortmund i la poca disposició d’Oscar Gloukh de marxar traspassat al Deportivo, han refredat a hores d'ara el possible fitxatge d’Ounahi per l’Ajax.
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