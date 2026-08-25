El València apuja l'oferta per tancar el fitxatge d’Arnau Martínez
El club de Mestalla ha millorat lleugerament les condicions de la seva última proposta al Girona i el jugador és a un pas de recalar al vestidor de Corberán
Javier Bengoa
El València CF és a un pas de tancar el fitxatge d’Arnau Martínez. Fa setmanes que el club compta amb l’‘ok’ del jugador per a un contracte llarg de cinc anys. Amb això a favor, es va llançar a negociar amb el Girona millorant a poc a poc les ofertes, davant la negativa dels blanc-i-vermells a facilitar la sortida del jove capità.
Arnau és el lateral desitjat per Corberán per la seva polivalència i capacitat tant per ocupar la posició al carril com la de central dret. Juntament amb el nouvingut Maffeo, es donaria per coberta la posició i fins i tot s’aconseguiria millorar el centre de la defensa. Les xifres són similars a les de fa una setmana, tot i que amb matisos. Entre fixos i variables ronden els 6 milions, això sí, apujant el fix i abaixant el variable aquesta vegada per convèncer el seu club. Alhora, es redueix el percentatge de propietat futura del Girona.
Tal com va publicar SuperDeporte, l’entorn del futbolista fa dies que manté la calma i l’esperança que al llarg d’aquesta setmana els clubs reactivin la negociació amb seriositat i voluntat de llimar el que entenen que són «diferències assumibles». Aquestes semblen estar ja pràcticament llimades.
Segons la informació de Matteo Moretto, l’operació està més que encaminada i el Girona podria oficialitzar la sortida de tres dels seus jugadors en les pròximes hores. A més del fitxatge d’Arnau pel València CF, amb la intenció que jugui contra el Deportivo en la tercera jornada, els catalans són a prop de fer caixa amb Tsygankov i Minsu.
El Girona, amb molts fronts oberts
L’internacional ucraïnès està forçant al màxim la seva sortida i el club català ja li va cridar l’atenció mitjançant un anunci públic de sanció per falta de disciplina. Al seu rescat ha arribat Míchel, qui va ser el seu gran valedor al Girona i actualment dirigeix l’Ajax d’Amsterdam. L’operació, segons Nil Solà, rondaria els 5 milions d’euros entre fixos i variables. Un problema menys per al club.
Un altre assumpte és el del jove coreà Minsu, que la temporada passada va estar cedit a l’Andorra i ara ha tornat com una peça clau de l’equip. Segons Mundo Deportivo, l’atacant és a punt de marxar a Escòcia per fitxar per uns Rangers que estan disposats a pagar els 10 milions d’euros de la seva clàusula.
D’altra banda, es treballa en alguna incorporació que serveixi per poder vendre altres jugadors com Vanat, que tampoc vol jugar a la Hypermotion.
Via: Superdeporte
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