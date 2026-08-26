De l’Acadèmia a marxar del club: el Girona també traspassa Arnau i Minsu
Arnau (al València per cinc milions) i Minsu (Rangers per 10) són els darrers en afegir-se a la llarga llista de jugadors formats a la base del Girona que han estat traspassats
Santi Bueno i Porro, les vendes més altes
El cas d’Arnau Martínez al Girona és gairebé únic i excepcional. Sense gironins que han complert el somni de ser futbolistes a Montilivi com Eloi Amagat, Pere Pons o Àlex Granell des de fa temps, el lateral maresmenc s’ha convertit en una rara avis enmig d’un gran negoci, el futbol modern, en el qual les operacions econòmiques i financeres manen per davant dels sentiments o la lògica dels aficionats. Arribat a les categories inferiors del club blanc-i-vermell el 2018, el defensa de Premià ràpidament va fer carrera al primer equip gironí, on hi va debutar amb només 17 anys, i s’hi ha estat durant set temporades seguides amb un ascens a Primera Divisió, la participació a la Champions i la responsabilitat de portar el braçalet de capità inclosos. Fins aquest passat divendres, quan va disputar el seu últim partit davant el Còrdova.
Arnau és molt a prop de convertir-se en nou jugador del València, després que el club che hagi presentat per fi una oferta pel jugador que s’ajusta als interessos del Girona. Feia setmanes que a Mestalla comptaven amb el «sí» del lateral dret, però els diners que volien gastar-se no eren suficients per treure’l de l’equip de Quique Álvarez. Tot i que les xifres continuen sent similars, hi ha matisos que han desencallat l’operació. Segons va informar Matteo Moretto, el traspàs d’Arnau al València es tancarà per cinc milions d’euros fixos més un en variables i un petit percentatge d’una futura venda. Avui viatja cap a la terreta per passar la revisió mèdica i posar-se a disposició de Carlos Corberán immediatament amb un contracte per cinc temporades, fins al 2031.
Desbandada general
La sortida d’Arnau no serà l’única que anunciï el Girona al llarg d’aquesta setmana. Després que Tsygankov deixi de ser un problema per al club blanc-i-vermell i se’n vagi a l’Ajax, Minsu és l’altre futbolista que s’acomiadarà dels gironins a part del capità al terreny de joc per incorporar-se als Rangers de Glasgow a canvi de deu milions. Faltarà resoldre també què passa amb Àlex Moreno, Ounahi, Van de Beek, Vanat o Bryan Gil, entre d’altres.
Tant l’extrem sud-coreà com el defensa maresmenc s’han format a l’Acadèmia i s’afegiran, juntament amb Joel Roca -a l’Olympiacos grec per sis milions i mig més un 15% d’una futura venda-, a la llarga llista de jugadors crescuts a la base del Girona que han estat traspassats, o rescindits -que és pitjor encara- en els darrers cursos.
D’altra banda, sense Arnau, Joel ni Minsu, el primer equip es quedaria només amb Jastin, Dawda, Lass, Holmes Junior i Krapyvtsov com a jugadors del planter que puguin tenir opcions d’entrada. No obstant això, caldrà veure si no hi ha un canvi inesperat en el futur de cadascun. L’extrem lleidatà, per exemple, té la voluntat de continuar però espera que el Girona tingui un gest per renovar-li un contracte que expira l’any vinent (2027).
Així doncs, entre Arnau, Joel i Minsu -si no n’hi ha cap més abans de dimarts que ve a la mitjanit- deixaran més de 20 milions a les arques del club gironí. Cap d’ells superarà, però, els 12 milions que van deixar tant Santi Bueno com Pedro Porro en el seu moment. El central uruguaià va ser traspassat al Wolverhampton l’estiu de 2023, mentre que el lateral extremeny va recalar al Manchester City el 2019. Tots dos provenien d’una plantilla, la del Peralada-Girona B quan els xampanyers eren el filial del Girona, que també va veure marxar Paik, Soni i posteriorment Valery. El de l’Escala va acordar la rescissió de contracte l’estiu passat després de sis cursos al primer equip.
Entre les vendes més destacades de l’Acadèmia s’hi sumen la d’Iker Almena, que el mercat d’estiu de 2024 firmava per l’Al-Qadissiyya pel preu de la seva clàusula (cinc milions); Pau Víctor, traspassat aquell mateix any al Barça per dos milions i mig i un 30% d’una futura venda -per això els gironins en van rebre 3,6 més quan va fitxar més tard per l’Sporting de Braga-; Terrats, per qui el Vila-real va pagar la clàusula de 2,5 milions; o Ilyas Chaira, amb una opció de compra obligatòria d’un milió i mig quan va ser cedit a l’Oviedo. Sense passar per alt el rocambolesc cas d’Unai Hernández. El migcampista va ser traspassat al Barça el 2022; com que el Girona es va guardar un percentatge d’una futura venda, el gener de 2025 va rebe 500.000 euros quan els blaugranes van vendre’l a preu d’or a l’Al-Ittihad i ara ha tornat cedit pel club saudita amb una opció de compra obligatòria, tal com va confirmar el director esportiu Quique Cárcel, si s’aconsegueix l’ascens i el futbolista format al planter gironí juga un mínim de minuts.
A part de futbolistes com Óscar Ureña, Selvi Clua, Èric Monjonell o Dubasin, pels quals s’ha ingressat una petita quantitat econòmica, es va rescindir a Arnau Ortiz, Àlex Sala o Kébé i es va incloure Gabri Martínez en l’operació per portar Abel Ruiz a Montilivi pagant a més a més vuit milions al Braga.
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