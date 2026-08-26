Sacsejada a la banda dreta del Girona: la marxa d'Arnau és oficial
El lateral català Arnau Martínez abandona definitivament el Girona, on va debutar el curs 2020-21 sent un menor d’edat, va pujar-lo a Primera marcant a Tenerife i va lluir el braçalet de capità a la Lliga de Campions
Javier Bengoa
Arnau Martínez ja és jugador del València CF. El maresmenc deixa el Girona, després d’un estira-i-arronsa entre els clubs que ha durat un bon grapat de setmanes. La seva història a Montilivi serà inoblidable: va debutar, de la mà de Francisco Rodríguez, sent un menor d’edat, amb l’equip a la Segona Divisió. Va veure porteria la nit de l’ascens a Primera, a Tenerife, signant l’1-3 definitiu que obria les portes del cel. N’hi ha més, i el futbolista format al planter també va ser capità a la Lliga de Campions. I no és un dels capitans perquè sí, sinó per un compromís inqüestionable que s’ha demostrat en aquestes dues primeres jornades de Lliga, en què no s’ha esborrat en cap moment, a diferència d’altres, malgrat tenir obertes les converses per tancar el seu pas al València, on podrà continuar competint a l’elit.
Martínez marxa del Girona com el 22è futbolista de la història amb més partits, 200 rodons. Aquest era l’inici de la seva setena temporada al club, en què ha guanyat una Copa de Catalunya.
La jornada va ser intensa: després d’acudir a primera hora a la Ciutat Esportiva de Paterna, va anar a la clínica IMED per a superar les proves mèdiques rutinàries, moment en què va deixar les seves primeres paraules en la qual serà la seva ciutat els pròxims anys.
Qüestionat pels periodistes presents, el defensa va assegurar que tenia «moltes ganes de ser aquí», reconeixent al seu torn que ja havia parlat amb Carlos Corberán dues setmanes enrere, quan les negociacions entre clubs estaven accelerant-se. Finalment, l’última oferta millorada va fer que els de Montilivi es decantessin per acceptar-la, malgrat l’interès d’altres clubs.
«No depenia de mi»
La tardança en la signatura ha suposat el retard en la seva arribada, però el jove lateral es va mostrar igualment content per poder ser part del València CF: «Al final som aquí, que és el que volíem. No depenia de mi. He fet tot el possible i aquí estem».
«Estic per a jugar si tot va bé, amb ganes de créixer com a jugador i com a persona, perseguint els objectius del club i anirem a mort per això», va dir en referència a la seva possible participació en el següent duel dels blanc-i-negres davant el Deportivo de la Corunya a Riazor diumenge que ve.
Les xifres
En aquests moments, el maresmenc compta amb un valor de mercat de 10 milions d’euros, encara que va arribar a aconseguir els 15 quilos en la seva irrupció a LaLiga. Amb això, el València CF ha aconseguit incorporar al jugador per una xifra menor que aquesta, fins i tot que els 8 de la seva clàusula.
Les xifres de l’operació tenen matisos, però després de l’última oferta blanc-i-negra van rondar els 5 milions fixos més un altre en variables per al Girona, que a més es guarda un 10% en cas de futura venda. D’altra banda, el jugador signa un contracte llarg, fins al 2031 amb un sou que anirà en ascens, partint dels 2,5 que va publicar el periodista Nacho Sanchis, fins als 3 milions que cobrarà en la seva cinquena temporada.
Javier Boñar, el substitut
Com a relleu d’Arnau Martínez, l’opció número u és Javier Boñar, que, tal com va avançar Matteo Moretto ja és a la ciutat, pendent de signar el seu contracte. L’Atlètic de Madrid, finalment, es quedarà un tant per cent de futura venda i una opció de recompra. Boñar va disputar quatre partits a la Primera Divisió el curs passat, marcant fins i tot un gol al Sánchez-Pizjuán.
No només arribarà un lateral dret a Montilivi, ja que la prioritat de la direcció esportiva és tancar un altre reforç amb el qual doblar la posició. L’escollit és Mateu Morey, del Mallorca, amb el qual hi ha acord des de fa setmanes.
Vanat, un malentès?
D'altra banda, el tema Vanat s'escalfa. El jugador va esborrar qualsevol rastre de vincle amb el Girona a les seves xarxes socials i apunta a voler forçar una sortida. Segur que no jugava per unes molèsties?
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