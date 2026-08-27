Una crisi gegant: 1 victòria en 17 partits del Girona
El conjunt blanc-i-vermell s’ha abonat al derrotisme i s’està acostumant a no guanyar
Les victòries s’estan esborrant de la memòria d’un Girona que s’ha acostumat a no guanyar. Entre el nefast tram final del curs passat, en què els blanc-i-vermells van dilapidar un bon marge per acabar baixant a Segona Divisió, els amistosos de l’estiu i l’inici del campionat, només ha assolit un triomf en disset partits. Aquest va ser a Olot, en un duel no oficial contra un equip de la Segona RFEF, el de la categoria més baixa al qual s’ha enfrontat durant aquest període.
Per trobar la darrera victòria amb cara i ulls del conjunt gironí, cal retrocedir fins al 6 d’abril, quan el Girona va guanyar el Vila-real, un conjunt que acabaria tercer a la Lliga. El gol se’l va fer en pròpia porteria Pau Navarro i la jornada acabaria amb el davanter centre titular, l’ucraïnès Vladyslav Vanat, lesionat, una circumstància que afectaria de ple en el futur de la plantilla de Míchel Sánchez. Els gironins sortirien dotzens en la taula, amb 37 punts i un avantatge de 8 respecte a l’Elx, quan tan sols faltaven 24 punts en joc.
Llavors vindria l’agonia, que va començar amb un empat molt celebrat al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid (1-1). El van seguir tres derrotes consecutives, amb el Betis (2-3), el València (2-1) i el Mallorca (0-1); dos empats al límit davant el Rayo Vallecano (1-1) i la Reial Societat (1-1); una nova patacada per la mínima davant l’Atlètic de Madrid, que no s’hi jugava res (1-0); i una igualada definitiva per ensorrar les opcions de permanència contra l’Elx (1-1). Si el Girona hagués guanyat aquell partit, avui continuaria a Primera.
Destituït Míchel de l’equació, el Girona de Quique Álvarez encara no ha trobat la fórmula que li asseguri bons resultats. Part de culpa té la planificació esportiva: fent comptes, queden una desena de moviments com a mínim abans no tanqui el mercat de fitxatges, l’1 de setembre. Els mals pressentiments, confirmats amb un 1 de 6 de sortida, es van anar intuint durant els amistosos.
El nou tècnic es va estrenar amb un empat a 0 contra l’Al-Qadsiah per, llavors sí, vèncer a l’Olot per 1-3, amb un doblet de Minsu. És l’únic triomf d’una dinàmica que caldria començar a estripar aquest cap de setmana, en la visita del Las Palmas a Montilivi dissabte al vespre. En cas contrari, l’aficionat podria protagonitzar la primera gran xiulada del curs. I això que només som a l’agost.
Ni amb un Primera RFEF
Continuant amb els amistosos, el Girona va perdre amb l’Alabès (0-1), va empatar amb el Castelló (3-3), va ser golejat en el Trofeu Costa Brava amb l’Arsenal (1-4), i va ser incapaç de superar el Sabadell (2-2) i el Gimnàstic de Tarragona (1-1), aquest últim, d’una categoria inferior, perquè competeix a Primera RFEF.
El retorn a Segona, de moment, ha començat amb un repartiment de punts contra el Leganés (1-1), en què, malgrat el resultat negatiu, la versió de l’equip va ser prou convincent. El Girona va dur la iniciativa i va rematar un munt de cops, però la falta de contundència el va penalitzar. On no va estar fi va ser a Còrdova, on va patir la primera derrota del curs (2-1). Al Nuevo Arcángel, la imatge va ser dolenta, amb un munt de jugadors amb el cap a un altre lloc i una sensació d’impotència similar a la viscuda fa un any a Vila-real.
En total, doncs, una victòria en 17 partits, comptant els 8 partits finals del curs 2025-26, els 7 amistosos de la pretemporada 2026 i l’inici de Lliga de Segona Divisió 2026-27. Un drama que convindria capgirar perquè l’equip i l’afició no donin per fet que no guanyar és l’habitual.
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