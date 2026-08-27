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El Girona es debilita (encara més) amb la sortida de Minsu

El Rangers paga els 10 milions de la clàusula del coreà

Minsu, durant la pretemporada.

Minsu, durant la pretemporada. / Girona FC

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Dia de moviments al Girona, que ha confirmat la sortida del corèa Minsu al Rangers, que paga la clàusula de 10 milions d'euros. L'extrem ha estat un dels futbolistes més actius de l'estiu, i la seva sortida debilita la zona ofensiva de Quique Álvarez, que encara pot veure's més afectada si marxa Vanat. De rumors d'entrada en atac, cap ni un.

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