Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acadèmia GironaGalls barallaLa SantaCalor parcs infantilsVaga docentsFITAGAlzines - Bell-lloch
instagramlinkedin

Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov

L'ucraïnès ha signat amb l'Ajax fins al 2029

Tsygankov, signant el seu contracte

Tsygankov, signant el seu contracte / AFC Ajax

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

"El Girona FC i l’AFC Ajax han arribat a un acord per al traspàs de Viktor Tsygankov". Amb aquesta quinzena de paraules el club gironí ha tancat el serial Tsygankov, que ha signat amb el conjunt de Míchel Sánchez fins al 2029.

Tsygankov tenia un expedient obert amb el Girona per negar-se a jugar en el debut a Segona contra el Leganés. Des de llavors, la sortida de l'ucraïnès s'ha accelerat, amb l'impuls de la roda de premsa fictícia del seu representant, que amenaçava amb obrir un nou incendi a Montilivi. Finalment, l'acte es va suspendre i l'extrem dret ha acabat als Països Baixos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents