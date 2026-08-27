Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov
L'ucraïnès ha signat amb l'Ajax fins al 2029
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"El Girona FC i l’AFC Ajax han arribat a un acord per al traspàs de Viktor Tsygankov". Amb aquesta quinzena de paraules el club gironí ha tancat el serial Tsygankov, que ha signat amb el conjunt de Míchel Sánchez fins al 2029.
Tsygankov tenia un expedient obert amb el Girona per negar-se a jugar en el debut a Segona contra el Leganés. Des de llavors, la sortida de l'ucraïnès s'ha accelerat, amb l'impuls de la roda de premsa fictícia del seu representant, que amenaçava amb obrir un nou incendi a Montilivi. Finalment, l'acte es va suspendre i l'extrem dret ha acabat als Països Baixos.
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