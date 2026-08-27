El substitut d'Arnau ja és oficial: Javier Boñar firma amb el Girona fins al 2030
El lateral dret madrileny arriba procedent del filial de l'Atlètic de Madrid per dos milions d'euros i un percentatge d'una futura venda per als matalassers
El mercat del Girona està més viu que mai, malgrat que només queden cinc dies per a què tanqui. Quique Cárcel té feina en acordar les sortides de nombrosos jugadors de la plantilla que volen sortir com Vanat -declarat en rebel·lia seguint l'exemple de Tsygankov-, Bryan Gil, Ounahi o Àlex Moreno, entre d'altres, però també se li acumula la de trobar qui els substitueixi. El director esportiu ha estat ràpid per lligar el relleu d'Arnau, que ahir va deixar el club que l'ha vist créixer com a futbolista per convertir-se en nou jugador del València, i aquest matí el club blanc-i-vermell ha anunciat el fitxatge de Javier Boñar. El lateral dret madrileny, de 21 anys, arriba procedent del filial de l'Atlètic de Madrid per dos milions d'euros i un percentatge d'una futura venda superior al 50%, segons revela el diari As, per als matalassers i firma un contracte per quatre temporades, fins al 2030.
Boñar, que s'ha format al futbol base de l'Atlètic des que hi va arribar el 2012 amb només 7 anys, ve de destacar la temporada passada amb l'Atlètic Madrileny que dirigeix Fernando Torres, i on va coincidir amb el figuerenc Arnau Ortiz -ara amb fitxa del primer equip matalasser-. Al filial matalasser hi va disputar 35 partits a Primera Federació, tots com a titular, i va contribuir amb quatre gols i nou assistències. La seva valia el va dur a debutar amb Diego Pablo Simeone al primer equip de l'Atlètic. En total, va jugar quatre partits a Primera Divisió i va estrenar-s'hi com a golejador amb una diana contra el Sevilla. Ara firma per l'entitat de Montilivi per continuar la seva carrera a Segona.
Tal com ha explicat el Girona en el comunicat del seu fitxatge, el lateral dret té un perfil físic i polivalent, amb capacitat per actuar també com a central -igual que Arnau-. A més a més, és internacional en categories inferiors amb Espanya.
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