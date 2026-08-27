Tsygankov sí que li desitja sort al Girona: "Ara no valoro només les paraules, sinó les accions també"
L'extrem ucraïnès, nou jugador de l'Ajax, s'acomiada amb "tristesa al cor" i dient que "mai he estat en contra del club"
Viktor Tsygankov no ha sortit bé del Girona. Després de tensar la corda durant tot l'estiu, l'extrem ucraïnès ha aconseguit desvincular-se del club de Montilivi per convertir-se des d'avui en nou jugador de l'Ajax i així continuar la seva carrera a les ordres de Míchel Sánchez. El malestar general que ha deixat a l'entitat blanc-i-vermella s'ha fet notori, no només amb l'expedient disciplinari que se li va obrir la setmana passada per negar-se a jugar contra el Leganés, sinó en l'anunci de la seva sortida. "El Girona FC i l’AFC Ajax han arribat a un acord per al traspàs de Viktor Tsygankov". Amb quinze paraules n'ha tingut prou el Girona per anunciar-ho, malgrat que poc després amb Kim Minsu, com amb la gran majoria de futbolistes, ha fet un comunicat on es feia oficial el seu traspàs al Rangers agraïnt-li "la seva dedicació i compromís durant aquests anys" alhora que se li desitjava "molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional".
No obstant això, Tsygankov, qui en el seu moment va avisar que "algun dia parlaré", sí que li ha desitjat sort al Girona en el seu comiat. L'internacional amb Ucraïna ha compartit una publicació al seu compte d'Instagram en la qual assegura que "ara valoro no només les paraules, sinó les accions també".
Aquest és el missatge sencer:
"Cadascú veu la seva pròpia veritat, aquella en la qual creu. I és molt difícil jutjar qui té raó i qui no. Però per mi, els fets sempre han parlat més que les paraules.
Mai he estat en contra del club, i molt menys de l'afició. Són ells qui em fan ser qui soc (és igual si jugo per al club o per a la meva selecció). I sempre he intentat agrair-los-ho amb el meu joc al camp. A vegades surt bé, a vegades malament. Però sempre al 100%. I per què acabem la nostra història en comú d'aquesta manera? És una pregunta per a molts. Però, com sempre, respondré només jo.
I amb aquesta tristesa al cor, malgrat tot el que ha passat en els últims mesos, només vull donar-vos les gràcies. Per tots aquests moments històrics que hem aconseguit junts. M'he sentit orgullós de cada partit que he jugat per aquest club, independentment d'on juguéssim: a la Champions League o per la permanència a la Lliga. Però el suport apassionat de l'afició, que m'ha inspirat i a la que he volgut fer feliç durant els partits. Fins i tot per aquesta experiència que he viscut recentment. Perquè ara valoro no només les paraules, sinó les accions també. És, el que vull transmetre amb aquest missatge.
Crec que la humanitat i el respecte per la resta i les seves decisions són la llum que il·lumina la veritat. I crec en la meva veritat i continuo endavant amb ella.
Li desitjo al Girona Futbol Club només victòries i molta sort."
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