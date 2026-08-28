Javier Boñar, llest per córrer pel Girona: "Estic preparat per tot"
El lateral dret madrileny evita comparar-se amb Arnau i assegura que "vinc a ser jo i jugar com jo sé"
Javier Boñar arriba a Montilivi amb ganes de menjar-se el món. El lateral dret madrileny, que tot i haver fet amb prou feines dos entrenaments amb l'equip té tots els números de debutar demà contra Las Palmas, ha assegurat en la seva roda de premsa de presentació com a nou jugador del Girona que "estic preparat per tot". "Dono les gràcies al club per haver-ho fet possible. Vinc aquí a lluitar pels objectius i a créixer com a futbolista", ha dit.
El defensa, de 21 anys, s'ha definit com "un futbolista d'equip, que sempre vol el millor pel club i per l'equip. Corro per tot. No dono una pilota per perduda". També té gol: "Confio molt en mi, en la meva arribada i el meu tret". En aquest sentit, Javier Boñar ha evitat comparar-se amb Arnau, a qui ha lloat "pel que ha aconseguit", i ha remarcat que "vinc a ser jo i a jugar com jo sé". "He fet tota la pretemporada amb l'Atlètic i estic llest", ha apuntat sobre la possibilitat que jugui el partit d'aquest dissabte.
El lateral dret s'ha referit al club matalasser, sense amagar que "va ser una mica trist sortir de casa perquè han estat 14 anys i no és fàcil per ningú", i a la nova etapa que comença a Girona: "Tinc una emoció enorme per aquest projecte i la confiança que m'han donat". "Afronto aquest inici de Lliga amb molta felicitat i molta emoció per començar ja i aconseguir la primera victòria junts", ha afegit.
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