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Javier Boñar, llest per córrer pel Girona: "Estic preparat per tot"

El lateral dret madrileny evita comparar-se amb Arnau i assegura que "vinc a ser jo i jugar com jo sé"

Javier Boñar ha estat presentat aquest migdia a Montilivi.

Javier Boñar ha estat presentat aquest migdia a Montilivi. / Girona FC

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Javier Boñar arriba a Montilivi amb ganes de menjar-se el món. El lateral dret madrileny, que tot i haver fet amb prou feines dos entrenaments amb l'equip té tots els números de debutar demà contra Las Palmas, ha assegurat en la seva roda de premsa de presentació com a nou jugador del Girona que "estic preparat per tot". "Dono les gràcies al club per haver-ho fet possible. Vinc aquí a lluitar pels objectius i a créixer com a futbolista", ha dit.

El defensa, de 21 anys, s'ha definit com "un futbolista d'equip, que sempre vol el millor pel club i per l'equip. Corro per tot. No dono una pilota per perduda". També té gol: "Confio molt en mi, en la meva arribada i el meu tret". En aquest sentit, Javier Boñar ha evitat comparar-se amb Arnau, a qui ha lloat "pel que ha aconseguit", i ha remarcat que "vinc a ser jo i a jugar com jo sé". "He fet tota la pretemporada amb l'Atlètic i estic llest", ha apuntat sobre la possibilitat que jugui el partit d'aquest dissabte.

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El lateral dret s'ha referit al club matalasser, sense amagar que "va ser una mica trist sortir de casa perquè han estat 14 anys i no és fàcil per ningú", i a la nova etapa que comença a Girona: "Tinc una emoció enorme per aquest projecte i la confiança que m'han donat". "Afronto aquest inici de Lliga amb molta felicitat i molta emoció per començar ja i aconseguir la primera victòria junts", ha afegit.

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