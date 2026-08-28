Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona - Las PalmasFestival AcústicaComarquesEsportsAgenda Girona
instagramlinkedin

Misteri Ounahi: està lesionat o viatja cap a Amsterdam per signar per l'Ajax?

Foot Mercato i mitjans neerlandesos informen que el marroquí ha rebut l'autorització del Girona per anar als Països Baixos, però Quique Álvarez ha dit que seria baixa contra el Las Palmas per una lesió i no perquè estigués tancant la seva sortida

Azzedine Ounahi celebra un gol al Madrid a Montilivi

Azzedine Ounahi celebra un gol al Madrid a Montilivi / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Els misteris s'acumulen a Montilivi. Després que Quique Álvarez hagi confirmat la baixa d'Azzedine Ounahi per al partit de demà contra Las Palmas a causa d'una lesió, segons ha avançat Santi Aouna i han publicat diversos mitjans francesos, com Foot Mercato, i neerlandesos, com Voetbal Primeur, l'internacional amb Marroc ha rebut l'autorització del Girona per viatjar a Amsterdam i negociar amb l'Ajax de Míchel Sánchez.

Per Ounahi s'han interessat diversos clubs al llarg de l'estiu; entre ells, el Hull City, l'Ipswich Town o l'Al Ittihad. S'entreveu que el marroquí sigui la venda més alta de l'estiu per als de Montilivi, que viuran uns darrers dies de mercat molt intensos, ja que tenen moltes operacions per tancar i el termini s'acaba dimarts a la nit.

Notícies relacionades

A l'Ajax, el mitjapunta es retrobaria amb el tècnic madrileny, Daley Blind i Viktor Tsygankov, fitxat aquesta setmana.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents